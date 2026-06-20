Pourquoi David Raya, le gardien d'Arsenal, reste-t-il sur le banc avec l'Espagne ?

Bien que l'équipe nationale d'Espagne dispose de l'un des effectifs les plus forts pour la Coupe du Monde 2026, la question du gardien titulaire suscite des débats passionnés entre experts et supporters. David Raya, devenu l'un des meilleurs gardiens d'Europe sous les couleurs d'Arsenal à Londres, reste étonnamment sur le banc de touche. Malgré toutes les critiques, le sélectionneur Luis de la Fuente reste ferme dans son choix d'Unai Simon. C'est ce que rapporte Goal.com.

Alors que les statistiques penchent en faveur du gardien d'Arsenal, l'obstination du coach surprend beaucoup. Selon Goal.com, non seulement les fans d'Arsenal, mais aussi ceux du FC Barcelone ne comprennent pas pourquoi des gardiens talentueux comme David Raya et Joan Garcia restent dans l'ombre d'Unai Simon. Ces critiques se sont intensifiées après le match nul sans but contre le Cap-Vert lors de la première journée de la phase de groupes.

Le meilleur gardien d'Europe

La saison dernière, David Raya a enregistré les meilleures performances non seulement en Premier League, mais à l'échelle européenne. Le gardien de 30 ans a remporté le gant d'or de la Premier League pour la troisième fois consécutive. Il a disputé 37 matchs, gardant sa cage inviolée à 19 reprises et n'encaissant que 26 buts. Ce résultat a été un facteur décisif dans la conquête du titre tant attendu par Arsenal.

Le talent de Raya ne se limite pas au championnat national. Lors de la dernière saison de Ligue des Champions, il a également performé à un haut niveau, ne concédant aucun but dans 9 des 14 matchs. Ses arrêts contre Manchester United, Brighton et Chelsea, ainsi que ses sauvetages miraculeux contre West Ham, sont restés gravés dans la mémoire des supporters. Pourtant, Luis de la Fuente continue de s'appuyer sur son numéro un « fiable », Unai Simon.

Le choix de l'entraîneur et la concurrence

Statistiquement, Unai Simon n'est même pas le deuxième meilleur gardien dans les registres de l'équipe nationale espagnole. Joan Garcia occupe la deuxième place après Raya avec 15 clean sheets. Cependant, la vision de l'entraîneur concernant la tactique et la flexibilité du style de jeu joue en faveur de Simon. Le sélectionneur privilégie la hiérarchie et la stabilité interne au sein de l'équipe avant tout.

Le temps nous dira si les prochains matchs de l'Espagne lors de la Coupe du Monde ouvriront des portes à David Raya. Pour l'instant, le meilleur gardien d'Europe est contraint de défendre les couleurs de son pays depuis le banc de touche. Cette situation laisse planer la question : s'agit-il de talent pur ou de la confiance aveugle d'un entraîneur ?