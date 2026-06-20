CDM 2026. États-Unis – Australie 2:0 (voir les buts)

Lors de la 2ème journée de la Coupe du Monde, l'équipe nationale des États-Unis a affronté l'Australie. Les hommes de Mauricio Pochettino se sont imposés sur le score de 2:0. D'abord, à la 11ème minute, Burgess des « Kangourous » a marqué contre son camp. À la 44ème minute, Freeman a inscrit le second but.

CDM 2026. 2ème journée

États-Unis – Australie 2:0

Buts : Burgess 11 (csc), Freeman 44

Ainsi, après deux matchs, les États-Unis totalisent 6 points et ont réussi leur qualification pour le tour suivant. L'Australie occupe la 2ème place avec 3 points.