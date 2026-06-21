Plusieurs records battus lors du match Pays-Bas - Suède

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Plusieurs records battus lors du match Pays-Bas - Suède

L'équipe nationale des Pays-Bas est devenue la première équipe à avoir marqué plus de 100 buts dans l'histoire de la Coupe du Monde sans jamais avoir remporté le trophée. Les Néerlandais ont atteint ce chiffre lors de leur victoire 5-1 contre la Suède lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, rapporte « Euro-Futbol.Ru ».

Les Pays-Bas ont déjà frôlé le titre mondial à plusieurs reprises. L'équipe a atteint la finale en 1974, 1978 et 2010, mais a concédé la victoire lors de ces trois confrontations décisives.

La victoire contre la Suède a permis aux Pays-Bas de battre deux autres records. L'équipe est restée invaincue lors de 14 matchs consécutifs (temps réglementaire et prolongations) en Coupe du Monde. Les séances de tirs au but ne sont pas comptabilisées dans cette statistique.

De plus, les Pays-Bas ont porté leur série d'invincibilité en phase de groupes de la Coupe du Monde à 18 matchs. Ce chiffre constitue également le record absolu dans l'histoire de la compétition.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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