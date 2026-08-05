Le classement UFC mis à jour : trois Ouzbeks y figurent

L’UFC a mis à jour son classement Meta toutes catégories confondues. La nouvelle liste comprend trois combattants ouzbeks actifs dans la ligue — Ramazon Temirov, Nursulton Ro‘ziboyev et Bogdan Guskov qui ont conservé leur place.

La mise à jour présente deux scénarios différents : Temirov et Ro‘ziboyev se rapprochent progressivement de la course au titre, tandis que Guskov, battu lors de son dernier combat, a reculé d’une place.

Ramazon Temirov reste septième

Ramazon Temirov a conservé sa septième place dans la catégorie des poids mouches.

Le combattant ouzbek avait battu l’ancien prétendant au titre Steve Erceg par KO technique au premier round lors du tournoi UFC organisé à Abou Dhabi le 25 juillet. L’arbitre avait arrêté le combat après 4 minutes et 21 secondes. Il s’agissait de la troisième victoire de Temirov à l’UFC.

Cette victoire convaincante sur Erceg a considérablement renforcé la position de Temirov dans la division. Le fait que l’Australien ait auparavant disputé un combat pour la ceinture UFC a notamment accru la valeur de ce résultat.

Temirov figure désormais dans le top 7, et une nouvelle victoire pourrait le rapprocher encore davantage des prétendants à la ceinture.

Ro‘ziboyev gagne une place

La mise à jour du classement a apporté une évolution positive pour Nursulton Ro‘ziboyev. Le combattant ouzbek de MMA a gagné une place chez les poids moyens et occupe désormais le 14e rang.

Ro‘ziboyev a remporté son dernier combat contre Andrey Pulyaev le 27 juin à Bakou. Selon les informations officielles de l’UFC, son prochain adversaire sera Michael Page. Le combat est prévu le 5 septembre.

L’affrontement contre Page pourrait être l’un des tests les plus importants de la carrière de Ro‘ziboyev. Une victoire contre ce Britannique expérimenté au style atypique rapprocherait le combattant ouzbek du top 10 de la division.

Guskov recule après sa dernière défaite

Bogdan Guskov, qui évolue chez les poids mi-lourds, est passé de la neuvième à la dixième place.

Le 25 juillet à Abou Dhabi, il avait affronté Magomed Ankalaev dans le combat principal du tournoi. Ayant accepté le combat avec un court préavis, Guskov a résisté à l’ancien champion jusqu’au cinquième round, avant de s’incliner par KO technique après 2 minutes et 41 secondes.

Malgré ce recul d’une place, Guskov reste dans le top 10 de la division des poids mi-lourds. Le fait d’avoir disputé cinq rounds contre un adversaire de haut niveau comme Ankalaev constitue une étape importante dans son expérience.

Guskov devra désormais gagner son prochain combat pour retrouver sa position dans le classement.

Comment le classement Meta est-il calculé ?

L’UFC et Meta ont présenté leur nouveau système de classement le 22 juin 2026. Il est établi à partir d’un modèle mathématique fondé sur les résultats des combats, en remplacement du vote traditionnel des journalistes.

Le système accorde une attention particulière aux facteurs suivants :

— le niveau de l’adversaire affronté par le combattant ;

— la manière dont la victoire ou la défaite a été obtenue ;

— le caractère convaincant du résultat ;

— la date du combat ;

— l’activité du sportif ou la durée de son absence.

Par exemple, une victoire avant la limite contre un adversaire mieux classé rapporte davantage de points qu’un succès ordinaire contre un combattant moins bien classé. La note des sportifs restés longtemps sans combattre peut également diminuer. Les classements sont automatiquement mis à jour après chaque tournoi de l’UFC.

Trois combattants, trois objectifs différents

Après la publication du nouveau classement, les objectifs des combattants ouzbeks apparaissent eux aussi différents.

Ramazon Temirov a la possibilité d’obtenir un prochain combat contre l’un des meilleurs adversaires et d’entrer dans la course au titre. Pour Nursulton Ro‘ziboyev, l’affrontement contre Michael Page pourrait ouvrir la porte du top 10.

Bogdan Guskov doit, lui, renouer avec la victoire après sa défaite contre Ankalaev et consolider sa place dans le top 10.

Pour l’instant, le meilleur résultat appartient à Temirov, septième de sa division. Mais la présence des trois sportifs dans le classement montre que la position de l’école ouzbèke de MMA à l’UFC ne cesse de se renforcer. Donnez votre avis en commentaire et partagez l’article avec les passionnés de sport sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux !