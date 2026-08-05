Salah prend la direction de la Turquie : « Trabzonspor » confirme les négociations

Mohamed Salahpourrait ouvrir une nouvelle page inattendue dans sa carrière. « Trabzonspora annoncé l’ouverture de négociations officielles pour recruter la star égyptienne.

Bien que l’accord de transfert soit déjà très avancé, la signature du contrat n’a pas encore été confirmée. Salah devrait arriver en Turquie le 5 août, passer la visite médicale et faire avancer les négociations vers leur étape finale.

« Trabzonspor » a publié un communiqué officiel

Le club turc a annoncé, via la plateforme de divulgation publique, l’ouverture de négociations pour recruter Mohamed Salah, actuellement libre de tout contrat.

Le président de « Trabzonspor », Ertuğrul Doğan, a également confirmé la poursuite des négociations. Selon lui, le joueur passera d’abord sa visite médicale à Istanbul, avant de se rendre à Trabzon.

Le dirigeant du club a précisé que le transfert n’était pas encore totalement finalisé et que la signature du contrat pourrait intervenir lors de la prochaine étape.

Un accueil historique est prévu pour Salah

« Trabzonspor » a informé ses supporters que l’arrivée de Salah était prévue le 5 août à l’aéroport Atatürk d’Istanbul.

Le joueur devrait se rendre à Trabzon le même jour. Le club a indiqué que les détails de la cérémonie d’accueil seraient annoncés ultérieurement.

Ces démarches montrent que les négociations approchent de leur phase finale. Toutefois, avant la visite médicale, la signature et l’annonce officielle définitive du club, il est trop tôt pour considérer Salah comme un joueur de « Trabzonspor ».

Des informations évoquent un contrat de deux ans

La presse turque et britannique rapporte que les deux parties seraient proches d’un accord sur les conditions d’un contrat de deux ans.

Dans le même temps, « Trabzonspor » n’a pas encore officiellement communiqué la durée du contrat, le salaire ni les éventuels bonus. Les conditions financières restent donc officieuses jusqu’à leur confirmation définitive.

Neuf ans de légende à « Liverpool »

Mohamed Salah a quitté « Liverpool » à l’issue de la saison 2025-2026. L’attaquant égyptien a passé neuf saisons chez les Reds et est devenu l’un des joueurs les plus prolifiques de l’histoire du club.

Avec « Liverpool », il a :

— remporté deux titres de champion d’Angleterre ;

— gagné la Ligue des champions ;

— remporté la Coupe du monde des clubs de la FIFA ;

— remporté la FA Cup ;

— gagné deux Coupes de la Ligue anglaise.

Salah a terminé son aventure à « Liverpool » avec 257 buts en 442 matchs. Il occupe la troisième place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire du club.

Un événement majeur pour le football turc

Si l’accord est officiellement conclu, l’arrivée de Salah à « Trabzonspor » deviendra l’un des transferts les plus retentissants de l’histoire de la Süper Lig turque.

Le joueur égyptien pourrait avoir un impact majeur sur le club, aussi bien sur le terrain que sur le plan commercial. Son arrivée stimulerait fortement les ventes de maillots, l’intérêt des sponsors et la notoriété internationale de « Trabzonspor ».

Sur le plan sportif, l’expérience de Salah pourrait également représenter un renfort important pour un club turc engagé dans les compétitions européennes.

La phase décisive va commencer

Trois étapes principales restent à franchir :

— l’arrivée du joueur en Turquie ;

— la réussite de sa visite médicale ;

— la signature du contrat et l’annonce officielle.

Ce n’est qu’ensuite que le transfert de Mohamed Salah à « Trabzonspor » pourra être considéré comme définitivement conclu.

Une chose est toutefois certaine : le club turc est tout proche de réaliser l’un des plus grands transferts de l’histoire du football turc. Donnez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec les passionnés de sport sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux !