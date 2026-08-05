Trois défaites, deux buts historiques : comment l’AFC a évalué l’Ouzbékistan ?

La première Coupe du monde de l’équipe nationale d’Ouzbékistan s’est achevée difficilement sur le plan des résultats : trois matchs, trois défaites et la dernière place du groupe. Mais derrière les chiffres restent deux buts entrés dans l’histoire du football du pays, une expérience sans précédent et de sérieuses leçons à tirer pour l’avenir.

En dressant le bilan de la participation des représentants asiatiques au Mondial, la Confédération asiatique de football a souligné que les débuts de l’Ouzbékistan comportaient aussi des aspects positifs, au-delà du résultat. La Coupe du monde 2026 a réuni un nombre record de neuf équipes asiatiques.

Le but historique contre la Colombie avait suscité l’espoir

L’Ouzbékistan a disputé son premier match du groupe K contre la Colombie et s’est incliné 3-1. Ce score ne signifie pas que les Sud-Américains ont gagné facilement : les joueurs de Fabio Cannavaro ont tenté de maintenir leurs adversaires sous pression jusqu’aux dernières minutes.

Daniel Muñoz a donné l’avantage à la Colombie à la fin de la première période, avant qu’Abbosbek Fayzullaev n’égalise à la 60e minute. Il est ainsi devenu le premier footballeur ouzbek à marquer en Coupe du monde. Cinq minutes plus tard, Luis Díaz a redonné l’avantage à la Colombie, puis Jaminton Campaz a fixé le score final dans le temps additionnel.

La Confédération asiatique de football a relevé qu’après cette rencontre, Cannavaro avait particulièrement salué la discipline et la détermination de ses joueurs. Selon le technicien italien, l’équipe débutante, malgré la pression de la grande scène, avait contraint un adversaire expérimenté à travailler dur pour s’imposer.

Le Portugal a démontré la différence de niveau

Lors de la deuxième journée, l’Ouzbékistan a affronté le Portugal, l’un des favoris du tournoi. Cette fois, le niveau de l’adversaire et les qualités individuelles ont été déterminants : la rencontre s’est terminée sur le score de 5-0.

Cristiano Ronaldo a inscrit deux buts en première période. Nuno Mendes et Rafael Leão ont également marqué, tandis qu’un autre but d’Abdukodir Khusanov a été enregistré comme un but contre son camp. Ronaldo est devenu le premier joueur de l’histoire à avoir marqué lors de six Coupes du monde différentes.

Après deux défaites consécutives, les chances de l’Ouzbékistan d’atteindre les huitièmes de finale avaient fortement diminué. Une victoire contre la République démocratique du Congo n’aurait pas garanti la qualification pour le tour suivant, mais elle aurait pu lui permettre de rester en course parmi les meilleurs troisièmes.

Qu’est-ce qui a changé après le but de Shomurodov ?

Le match décisif a commencé de manière idéale pour l’Ouzbékistan. À la 10e minute, Eldor Shomurodov a ouvert le score d’une frappe magistrale depuis un angle difficile.

À la mi-temps, l’Ouzbékistan menait au score. Mais après la pause, la RD Congo a intensifié la pression. Yoane Wissa a égalisé sur penalty à la 68e minute, puis Fiston Mayele a donné l’avantage aux Africains à la 78e. Dans le temps additionnel, Wissa a inscrit son deuxième but et assuré la victoire 3-1.

Le but de Shomurodov est resté l’un des moments les plus marquants de la campagne ouzbèke au Mondial. Lors d’un vote des supporters, il a été élu plus beau but de la phase de groupes. Le capitaine de l’Ouzbékistan, avec 36 % des voix, a devancé des stars comme Lionel Messi et Vinícius Júnior.

Un résultat difficile, mais des débuts loin d’être inutiles

L’Ouzbékistan a terminé la phase de groupes sans le moindre point. L’équipe nationale a inscrit deux buts en trois matchs et en a encaissé onze.

Ces chiffres révèlent des problèmes dans les erreurs défensives, l’adaptation au rythme élevé et la capacité à modifier le plan de jeu en cours de rencontre. Cela s’est particulièrement ressenti en seconde période contre la RD Congo : l’équipe a manqué du sang-froid et de l’expérience internationale nécessaires pour conserver son avantage.

Dans le même temps, la qualification pour la Coupe du monde a constitué une étape historique pour le football ouzbek. Abbosbek Fayzullaev a inscrit le premier but du pays en Mondial, tandis qu’Eldor Shomurodov a signé l’un des plus beaux buts du tournoi.

Après la compétition, Fabio Cannavaro a souligné la nécessité de poursuivre les investissements dans les académies de jeunes, les infrastructures et les jeunes footballeurs afin de développer le football ouzbek. Selon lui, les leçons difficiles de la Coupe du monde doivent servir de fondement à la progression future.

Désormais, l’objectif principal est la Coupe d’Asie

La page du Mondial est tournée, mais un nouveau grand défi attend l’équipe nationale. La Coupe d’Asie 2027 se déroulera du 7 janvier au 5 février en Arabie saoudite. Dans le groupe B, l’Ouzbékistan affrontera Bahreïn, la Corée du Nord et la Jordanie.

Après trois défaites en Coupe du monde, l’équipe nationale devra non seulement se remettre mentalement, mais aussi renforcer davantage son style de jeu. Désormais, dire que l’équipe a gagné en expérience ne suffira plus : cette expérience devra produire des résultats lors de la Coupe d’Asie.

La première Coupe du monde de l’Ouzbékistan s’est achevée sans victoire. Mais ce n’est pas un point final : cela pourrait être le début d’une nouvelle étape, après avoir mesuré de près les exigences du football mondial. Donnez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec les amateurs de sport sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux !