Boxe professionnelle : Ruslan Abdullayev met KO un Cubain

Notre compatriote Ruslan Abdullayev, évoluant dans la catégorie super-légers, a célébré une nouvelle victoire lors d'une soirée de combat organisée dans l'État de Californie, aux États-Unis. Il a une fois de plus fait preuve de sa grande maîtrise technique lors de ce duel.

Détails et résultat du combat

Cet affrontement sérieux dans cette catégorie de poids s'est terminé avec les indicateurs suivants :

Catégorie de poids : Super-légers (63,5 kg)

Adversaire : Orestes Velazquez (Cuba)

Durée prévue : 10 rounds

Résultat du combat : KO technique au 5ème round

Actif dès les premiers rounds, Ruslan Abdullayev a porté un coup puissant et précis au 5ème round. En conséquence, l'arbitre a été contraint d'arrêter le combat, enregistrant la victoire de notre compatriote par KO technique.

La série parfaite continue

Ce succès face à Orestes Velazquez marque la cinquième victoire de Ruslan Abdullayev sur le ring professionnel. Actuellement, les statistiques globales de notre compatriote sont les suivantes :

Nombre de combats : 5

Victoires : 5

Défaites : 0

En poursuivant avec assurance sa série d'invincibilité, Abdullayev a consolidé sa position dans la catégorie des super-légers.