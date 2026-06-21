L'arme secrète d'Arsenal et de l'Angleterre : comment Declan Rice est devenu un « maître »

Dans le football moderne, les coups de pied arrêtés deviennent l'un des facteurs les plus déterminants pour décider de l'issue d'un match. En particulier, le milieu de terrain d'Arsenal et de l'équipe nationale d'Angleterre, Declan Rice, est devenu un véritable spécialiste de l'exécution des corners. Son expertise porte ses fruits non seulement au niveau du club, mais aussi lors des éliminatoires de la Coupe du monde. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Nico Jover, l'entraîneur des coups de pied arrêtés d'Arsenal, est le principal instigateur de cette révolution. Selon Goal.com, c'est Jover qui a pris cette décision inattendue concernant Declan Rice. Le joueur, autrefois connu uniquement pour ses actions défensives, est devenu une figure clé augmentant le potentiel offensif de l'équipe. Gary Neville a même plaisanté en qualifiant Jover d'« homme le plus agaçant du football » pour sa capacité à nerveusement déstabiliser les défenseurs adverses.

Le talent de Nico Jover et les nouvelles facettes de Rice

Declan Rice a souligné dans une interview que ces changements n'étaient pas le fruit du hasard. « Auparavant, je ne tirais jamais les corners. Mais Nico Jover et Mikel Arteta ont vu en moi une capacité que d'autres n'avaient pas. Ils ont cru que je pouvais envoyer le ballon au point précis, tout comme Bukayo Saka », a déclaré le joueur dans un entretien avec BBC Sport.

Désormais, lorsque Declan Rice s'approche du poteau de corner, sa confiance est plus élevée que jamais. Il affirme que chaque fois qu'il s'approche du ballon, il est convaincu de délivrer une passe décisive ou de créer une occasion dangereuse. Cet état d'esprit profite également à l'équipe d'Angleterre. Notamment, lors de la victoire 4-2 contre la Croatie, une passe de Rice a été transformée en but par Harry Kane.

Thomas Tuchel et les nouveautés au sein de l'équipe d'Angleterre

Le nouvel entraîneur de l'équipe d'Angleterre, Thomas Tuchel, tente également d'insuffler l'intensité et la discipline tactique de la Premier League au sein de la sélection. Lors des entraînements à Kansas City, un temps particulier est consacré au travail sur les coups de pied arrêtés. Selon Rice, l'équipe a un plan de jeu précis et les joueurs savent exactement où il va envoyer le ballon.

Les buts marqués sur coups de pied arrêtés ont joué un rôle majeur dans les succès d'Arsenal dans la course au titre, la première en vingt ans. Désormais, cette expérience se transpose sur la scène internationale. C'est une situation très encourageante pour les supporters anglais, car dans les grands tournois, un seul coup précis peut tout décider.

En conclusion, la transformation de Declan Rice montre à quel point le rôle du staff technique est crucial dans le football moderne. Pour Arsenal et l'équipe d'Angleterre, les coups de pied arrêtés ne sont plus seulement une opportunité, mais sont devenus une arme principale pour vaincre l'adversaire.