Alexis Mac Allister : Un joueur comme Lionel Messi ne naîtra plus jamais

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Alexis Mac Allister : Un joueur comme Lionel Messi ne naîtra plus jamais

Le milieu de terrain de l'équipe nationale d'Argentine et de Liverpool, Alexis Mac Allister, a exprimé ses sentiments sincères sur son coéquipier Lionel Messi. Selon lui, il est presque impossible de reproduire les actions du huituple Ballon d'Or sur le terrain ou d'apprendre de lui, car le talent de Messi est un phénomène unique offert par la nature. C'est ce qu'indique l'information de Goal.com.

Après le match contre l'Algérie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde, qui s'est soldé par une victoire 3-0, Mac Allister est revenu sur le jeu du capitaine. Lors de cette rencontre, Lionel Messi a inscrit un triplé, contribuant largement au succès de son équipe. Selon Mac Allister, ce que Messi réalise sur le terrain défie la logique humaine.

« J'adore jouer avec Leo, un joueur comme lui ne naîtra plus jamais. Être à ses côtés et observer ce qu'il fait procure une sensation totalement différente. Les actions qu'il réalise ne sont pas normales. Je me contente de profiter de la situation et je suis admiratif », a déclaré la star de Liverpool lors d'une interview accordée à Goal.com.

Qu'est-ce qu'on ne peut pas apprendre de Messi ?

Selon Mac Allister, il est impossible de maîtriser la technique de Messi. « Il est très difficile d'apprendre quoi que ce soit de lui. Car vous pouvez imaginer ce qu'il fait dans votre esprit, mais vous ne pourrez jamais l'exécuter comme lui. J'apprends surtout de ses qualités humaines, à quel point une personnalité aussi grande peut être humble », explique le milieu de terrain.

Sur le premier but contre l'Algérie, Mac Allister a intelligemment ouvert la voie à Messi. Il a délibérément laissé passer la passe puissante de Rodrigo De Paul pour que le ballon arrive à Messi, idéalement placé. Le joueur a expliqué l'action ainsi : « La passe était très forte et j'ai tout de suite compris que le ballon n'était pas pour moi. J'ai vu Leo derrière moi et je lui ai laissé le ballon ».

Cette victoire a permis à Lionel Messi de battre plusieurs autres records. En participant à sa sixième Coupe du Monde, il a égalé Miroslav Klose en nombre de victoires (17 victoires). De plus, il s'est rapproché du meilleur record historique du tournoi en termes de buts marqués.

L'équipe nationale d'Argentine affrontera prochainement l'Autriche et la Jordanie dans son groupe. L'« Albiceleste » ambitionne de devenir la première équipe à défendre sa couronne mondiale deux fois consécutives depuis l'équipe du Brésil de 1962. Dans sa forme actuelle, Lionel Messi reste l'arme principale de l'équipe pour atteindre cet objectif.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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