Luka Modrić explique pourquoi il a prolongé son contrat avec l’AC Milan

Le milieu de terrain expérimenté Luka Modrić a expliqué avoir prolongé son contrat avec l’AC Milan pour une année supplémentaire après avoir soigneusement évalué sa condition physique. Selon La Gazzetta dello Sport, le vétéran croate a décidé de rester à San Siro malgré les déceptions de fin de saison, soulignant son désir de continuer à jouer au plus haut niveau. Goal.com rapporte que.

L’ancien lauréat du Ballon d’Or a également évoqué la signature de son contrat et ses émotions, reconnaissant que tout dépendait de son état physique. Selon Modrić, il aurait pu signer dès décembre, mais il n’a pas voulu se précipiter.

Condition physique et détails du contrat

« J’ai toujours su que je voulais jouer encore une année. J’aurais pu signer le contrat dès décembre, mais je ne le souhaitais pas, car je devais écouter mon corps. Il était important pour moi de comprendre ce que je ressentais et de savoir si j’avais encore envie de jouer », a déclaré Modrić. Il a ajouté que, finalement, la confiance de la direction et sa propre motivation avaient dissipé tous ses doutes.

La saison 2025-2026 a été très difficile pour l’AC Milan. Tout au long de la saison, l’équipe avait livré une solide concurrence à son principal rival pour le titre, l’Inter. Cependant, une chute brutale en fin de championnat l’a fait descendre à la cinquième place, la privant ainsi d’une qualification pour la Ligue des champions.

Erreurs et blessures de la saison

Modrić a particulièrement insisté sur le fait qu’une blessure figurait parmi les raisons de ses difficultés dans les matchs décisifs. Victime d’une fracture de la pommette, il a été contraint de manquer les rencontres les plus importantes, et l’absence de leadership sur le terrain a durement affecté l’équipe. Il n’a pas caché sa déception de ne pas avoir pu aider ses coéquipiers en fin de saison.

Selon le joueur, l’équipe s’est laissée gagner par un excès de confiance alors qu’elle occupait confortablement la deuxième place. Après le match important contre la Lazio, un changement psychologique s’est notamment produit : les Milanais ont compris que le titre serait difficile à conquérir et ont perdu l’intensité nécessaire pour rester dans les places européennes.

« Nous devons simplement tirer les leçons de nos erreurs. Nous étions bien placés avant le match contre la Lazio, puis nous avons compris que le titre serait difficile à gagner et notre niveau de jeu a légèrement baissé. Nous avons commis l’erreur de penser que nous avions déjà assuré notre qualification pour la Ligue des champions », a conclu le joueur.