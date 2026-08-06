SpaceX va plus que quintupler sa puissance de calcul

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SpaceX va plus que quintupler sa puissance de calcul

La société SpaceX prévoit de multiplier par plus de cinq la puissance de calcul de ses centres de données d’ici la fin de 2027 et de porter leur consommation énergétique à près de 10 gigawatts. Cette décision stratégique constituera une étape importante dans le développement de l’intelligence artificielle et l’expansion d’une infrastructure technologique moderne. C’est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, le fondateur de l’entreprise, Elon Musk, l’a annoncé lors de la présentation des résultats du deuxième trimestre 2026. À l’heure actuelle, la capacité totale de l’infrastructure de SpaceX s’élève à environ 1,4 gigawatt. Il est prévu que toutes les nouvelles capacités soient construites exclusivement autour d’accélérateurs NVIDIA.

Technologies NVIDIA et nouvelle architecture

Parmi les nouvelles installations prévues figure également la future plateforme Vera Rubin de NVIDIA, qu’Elon Musk a qualifiée d’architecture la plus avancée actuellement disponible. Selon les documents, l’infrastructure actuelle et future baptisée Colossus comprendra près de 100 000 NVIDIA H100, plus de 110 000 accélérateurs GB200 et GB300, ainsi qu’au moins 220 000 appareils GB300 supplémentaires.

Si les nouveaux objectifs de capacité sont atteints et que toute la capacité supplémentaire est construite sur la base de Vera Rubin, le nombre total de GPU utilisés pourrait dépasser 2 millions. Pour l’instant, l’entreprise n’a pas précisé quelle proportion des futurs clusters reposera sur chaque architecture.

Intelligence artificielle et résultats financiers

Cette expansion rapide de l’infrastructure de calcul est directement liée au développement actif de l’intelligence artificielle au sein de SpaceX après la fusion avec xAI en février 2026. Cette transaction, réalisée par échange d’actions, valorisait SpaceX à 1 000 milliards de dollars et xAI à 250 milliards de dollars.

La valeur totale de l’entité issue de la fusion s’est élevée à 1 250 milliards de dollars. Parallèlement, la division d’intelligence artificielle comprenant xAI et la plateforme X a enregistré un chiffre d’affaires de 2,56 milliards de dollars au deuxième trimestre 2026, tout en accusant une perte d’exploitation de 1,26 milliard de dollars. L’essentiel des revenus ne provenait pas des ventes de Grok, mais de contrats importants de location de la puissance de calcul de Colossus.

SpaceXElon MuskNVIDIAIntelligence ArtificielleTechnologies
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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