Trevoh Chalobah, pur produit du centre de formation de Chelsea, devrait poursuivre sa carrière en Serie A italienne. L'intérêt pour le défenseur anglais s'intensifie, avec non seulement des nouveaux venus dans le championnat, mais aussi les champions en titre qui se disputent sa signature. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte l'information.

Selon Goal.com, le club de Como, promu en Serie A, a formulé une offre officielle pour le joueur de 26 ans. L'équipe dirigée par l'ancienne star Cesc Fàbregas, qui s'est qualifiée pour la Ligue des champions la saison prochaine, a fait de Chalobah sa priorité pour renforcer son effectif.

La concurrence entre l'Inter et Como

Cependant, ce transfert ne sera pas facile pour Como. L'Inter, champion d'Italie en titre, envisage également de recruter le défenseur central. L'entraîneur des "Nerazzurri", Cristian Chivu, apprécie l'expérience du joueur en Premier League et sa polyvalence. La possibilité de jouer la Ligue des champions pourrait être un facteur décisif pour Chalobah dans son choix de rejoindre l'Italie.

La direction de Chelsea n'est pas opposée à la vente de son joueur formé au club. Malgré ses 47 apparitions toutes compétitions confondues la saison dernière, le club cherche à assurer sa stabilité financière et à lever des fonds pour recruter de nouveaux défenseurs. Le contrat du joueur avec les Londoniens court jusqu'en 2028, ce qui donne au club un avantage dans les négociations.

Actuellement, Trevoh Chalobah participe à la Coupe du monde avec l'équipe d'Angleterre. Le sélectionneur Thomas Tuchel a fait appel à Chalobah pour remplacer Tino Livramento, blessé. Il est intéressant de noter qu'en choisissant Chalobah plutôt que le vétéran de Manchester United Harry Maguire, Tuchel a démontré sa confiance dans le haut potentiel du joueur.

La condition physique et la flexibilité tactique de Chalobah pourraient être très utiles aux clubs italiens. Pour une grande équipe comme l'Inter, de tels défenseurs expérimentés sont essentiels pour défendre le Scudetto et réussir sur la scène internationale. Chelsea étant privé de compétitions européennes la saison prochaine, le joueur étudie sérieusement les offres de Serie A pour faire progresser sa carrière.