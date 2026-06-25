Chelsea renforce sa défense : le transfert de Maxence Lacroix imminent

Le club londonien de Chelsea continue son processus de refonte profonde de l'effectif avant la nouvelle saison. La direction de l'équipe s'est sérieusement intéressée à Maxence Lacroix, joueur de Crystal Palace, afin de renforcer l'axe central de la défense. Ce transfert est devenu l'une des priorités du club londonien pour le mercato estival. C'est ce que rapporte le site Goal.com.

Selon les informations diffusées par The Telegraph, Chelsea s'apprête à formuler prochainement une offre officielle pour Lacroix. Les dirigeants du club voient le défenseur de 24 ans comme le candidat idéal pour concurrencer Levi Colwill et porter la défense de l'équipe à un nouveau niveau. Lacroix, grâce à sa condition physique et son expérience en Premier League, devrait s'intégrer parfaitement au système du nouvel entraîneur Xabi Alonso.

Trevoh Chalobah pourrait rejoindre l'Italie

Afin de dégager les fonds nécessaires à l'achat du nouveau défenseur, Chelsea est prêt à vendre son joueur formé au club, Trevoh Chalobah. Le défenseur, actuellement avec l'équipe nationale d'Angleterre, suscite un vif intérêt de la part du club italien de Como, évoluant en Serie A. Fait notable, l'entraîneur principal de Como, Cesc Fabregas, a joué avec Chalobah à Chelsea et connaît bien ses capacités.

La direction de Chelsea ne souhaite pas forcer le départ de Chalobah, mais elle est ouverte à l'examen d'offres appropriées pour maintenir la stabilité financière et financer le transfert de Lacroix. Le fait que Chalobah ait précédemment évolué en prêt à Crystal Palace pourrait également jouer un rôle particulier dans les négociations.

Une équipe à l'aube de grands changements

Au sein de l'effectif londonien, ce n'est pas seulement l'axe central de la défense qui est revu, mais aussi d'autres postes. Le club a déjà conclu un accord avec le Real Madrid pour le transfert de Marc Cucurella. De plus, la signature de Marco Palestra d'Atalanta est attendue. Si ce transfert se concrétise, le latéral droit Malo Gusto pourrait quitter l'équipe pour rejoindre Manchester City.

Le travail ne s'arrête pas non plus concernant le renforcement de la ligne d'attaque. Chelsea continue de se battre pour obtenir la star d'Aston Villa, Morgan Rogers. Bien qu'Arsenal soit considéré comme le favori dans cette course, les Blues ont l'intention de lutter jusqu'à la dernière minute. Ces changements à grande échelle font partie d'une stratégie de renouvellement complet de l'équipe avant le début de l'ère Xabi Alonso.