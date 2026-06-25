Marc Cucurella se dit prêt à faire le « sale boulot » pour Vinícius Júnior

Le Real Madrid continue de renforcer son effectif. Le défenseur Marc Cucurella, transféré de Chelsea pour 55 millions d'euros, s'est exprimé sur ses projets avec sa nouvelle équipe et sa collaboration sur le terrain avec Vinícius Júnior. Le joueur espagnol est prêt à assumer tout le poids défensif pour accroître l'efficacité offensive de la star brésilienne. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon Goal.com, Cucurella a souligné que le fait que Vinícius Júnior ne revienne pas défendre ne lui pose aucun problème. À son avis, le joueur brésilien, principale force offensive de l'équipe, doit concentrer toute son attention sur le but adverse. Cela servira à augmenter encore le potentiel offensif du club madrilène.

Répartition des tâches sur le terrain

« Je pense que nous allons bien nous entendre. Le fait qu'il ne revienne pas ne m'importe pas, je ferai tout le travail qu'il ne veut pas faire. Il suffit que Vinícius soit frais pour marquer des buts dans les moments décisifs, je suis prêt à faire tout le « sale boulot » », a déclaré Cucurella dans une interview accordée au journal Marca.

Le défenseur, qui participe actuellement à la Coupe du Monde 2026 avec l'équipe nationale d'Espagne, est conscient de la grande responsabilité que représente le fait de jouer dans un grand club comme le Real Madrid. Pour le « club royal », qui a terminé la saison dernière sans trophée et a perdu le titre de champion d'Espagne au profit du FC Barcelone, aucune erreur n'est permise pour la nouvelle saison.

L'équipe, revenue sous la direction de José Mourinho, a recruté, outre Cucurella, des stars comme Bernardo Silva et Ibrahima Konaté. De plus, le défenseur de l'Inter, Denzel Dumfries, devrait également rejoindre Madrid prochainement. Une telle campagne de transferts témoigne de l'intention du club de revenir au sommet après les échecs de la saison dernière.

Cucurella a reconnu qu'il n'est pas facile de porter le maillot du Real Madrid et que chaque adversaire joue le match de sa vie contre les Madrilènes. « C'est un grand défi. Au Real Madrid, il est impératif de jouer à 100 % à chaque match. Chaque équipe veut vous battre », déclare le joueur espagnol.

Pour rappel, Marc Cucurella a joué quatre saisons à Chelsea, remportant l'UEFA Conference League et la Coupe du Monde des Clubs. Désormais, il est prêt à démontrer son expérience et son caractère combatif sur la pelouse du Santiago Bernabéu.