Appel émouvant du père de Neymar : la star brésilienne revient au football

L'attaquant légendaire de l'équipe nationale du Brésil, Neymar, est sur le point de faire son retour après une longue absence. À l'approche du retour du joueur sur le terrain, son père a publié une vidéo motivationnelle émouvante sur les réseaux sociaux. Cet appel sert de soutien non seulement au joueur, mais à tout le peuple brésilien. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Dans la vidéo partagée sur sa page Instagram, le père de Neymar montre un discours passionné que le joueur a tenu devant ses coéquipiers dans le vestiaire. Neymar y rappelle la leçon la plus importante reçue de son père durant son enfance. Selon Goal.com, ces images ont été filmées en mai 2025 lors de la finale de la Kings League Brazil et retrouvent aujourd'hui toute leur pertinence.

"Mon père me répétait toujours : 'Mon fils, cours, donne tout, entre sur le terrain comme si c'était le dernier match de ta vie'. Alors, mes frères, agissez comme si c'était le dernier jour de votre vie", déclare Neymar dans la vidéo. Ces mots devraient servir à booster le moral des joueurs avant le match crucial de l'équipe du Brésil contre l'Écosse.

Retour après blessure

Désormais âgé de 34 ans, Neymar s'était blessé au mollet le 17 mai de cette année lors d'un match de Santos contre Coritiba. À l'époque, beaucoup craignaient que la participation de l'attaquant expérimenté aux tournois internationaux ne soit compromise. Cependant, le processus de rééducation à Miami s'est achevé avec succès et les médecins lui ont donné le feu vert pour reprendre le jeu.

Selon les informations, Neymar débutera sur le banc de touche lors du match contre l'Écosse. Même s'il ne commence pas comme titulaire, son retour et sa présence dans le vestiaire représentent un avantage psychologique immense pour la Seleção. L'équipe nationale du Brésil vise à sécuriser sa qualification pour la phase suivante du tournoi grâce à cette rencontre.

La vidéo préparée par le père de Neymar inclut les moments les plus marquants du joueur avec la sélection, notamment son but magistral contre la Croatie en quart de finale de la Coupe du Monde 2022. Ces images rappellent une fois de plus à quel point Neymar est une figure essentielle du football brésilien.

Bien qu'il défende actuellement les couleurs du club de Santos dans son pays, Neymar reste le leader et la mascotte principale de l'équipe nationale. Chacun de ses mouvements et son retour sur le terrain sont attendus avec impatience par des millions de fans. Le match contre l'Écosse pourrait marquer le début d'un nouveau chemin victorieux pour Neymar.