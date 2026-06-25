Le design et les caractéristiques techniques de la Samsung Galaxy Watch Ultra 2 ont été révélés

Le géant technologique sud-coréen Samsung se prépare à présenter sa prochaine montre connectée haut de gamme : la Galaxy Watch Ultra 2. Des rendus de haute qualité du nouvel appareil sont apparus en ligne. Ces fuites confirment non seulement l'apparence de la montre, mais aussi plusieurs de ses caractéristiques techniques. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la publication ixbt.com, les images du nouvel appareil ont été publiées par le célèbre insider Evan Blass (Evleaks). Il est intéressant de noter que Blass avait précédemment annoncé l'arrêt de ses activités d'insider, mais les informations sur le nouveau fleuron de Samsung l'ont fait revenir sur le devant de la scène. D'après les rendus, la Galaxy Watch Ultra 2 conserve son boîtier carré aux coins arrondis, mais des éléments caractéristiques de la série Galaxy Watch Classic sont également visibles dans le design.

Changements de design et nouveaux boutons

L'un des changements les plus importants du nouveau modèle est l'apparition d'une échelle numérique de 1 à 12 autour de l'écran AMOLED circulaire. Cela pourrait indiquer le retour du mécanisme de lunette rotative que beaucoup d'utilisateurs regrettaient. Bien que cette information ne soit pas encore officiellement confirmée, les éléments de design le suggèrent.

De plus, trois boutons physiques sont situés sur le côté droit du boîtier de la montre, dont l'un est le Quick Button de couleur orange vif. Ce bouton permet à l'utilisateur de lancer rapidement diverses fonctions. Selon les inscriptions au dos de l'appareil, la montre sera dotée d'un boîtier de 47 mm, d'un verre de protection en saphir, d'un module de communication LTE, du GPS et d'un système d'étanchéité de 10 ATM.

Puissance technique et date de présentation

Selon les premières informations, la Galaxy Watch Ultra 2 fonctionnera sur la nouvelle génération de plateforme Qualcomm Snapdragon Wear Elite. Cela augmentera considérablement l'efficacité énergétique et la vitesse de l'appareil. Il est également prévu que la montre soit équipée d'une batterie étendue de 800 mAh, assurant une longue autonomie.

Samsung devrait présenter ses nouveaux produits lors d'un événement qui se tiendra à Londres le 22 juillet. Outre la Galaxy Watch Ultra 2, les appareils suivants devraient également être présentés lors de cet événement :

Les montres connectées de la série Galaxy Watch 9 ;

Les smartphones pliables Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Fold 8 Ultra ;

Le smartphone Galaxy Z Flip 8.

À titre informatif, il convient de noter qu'Evan Blass est une source fiable qui a publié des informations précises sur de nombreux appareils tels que le Sony Xperia 5 II, le Galaxy Note20 et le Xiaomi 12 avant leur présentation officielle. Il est prévu que ces appareils apparaissent sur le marché ouzbek peu après le début des ventes officielles.