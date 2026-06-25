Le rover Perseverance de la NASA confirme la présence de composés organiques complexes sur Mars

Le rover Perseverance de la NASA a détecté des molécules organiques complexes au fond du cratère Jezero sur la planète rouge, une zone qui était un lac il y a plusieurs milliards d'années. Cette découverte ouvre un nouveau chapitre dans la compréhension de l'habitabilité passée de Mars. Les résultats de l'étude, publiés dans la revue Science Advances, ont montré que les matières organiques peuvent être préservées pendant longtemps dans les couches géologiques de la planète. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique rapporte.

Les recherches ont été menées dans la partie ouest du cratère, dans la zone de Neretva, considérée comme le site d'un ancien delta fluvial et d'un lac. Perseverance a analysé des centaines d'échantillons et de roches à l'aide de son spectromètre haute précision SHERLOC. En conséquence, la présence de macromolécules de carbone et de composés organiques complexes a été révélée, même dans des couches exposées à l'environnement.

Signe de vie ou processus chimique ?

Les scientifiques soulignent qu'il est encore trop tôt pour tirer une conclusion définitive sur l'origine de ces matières organiques. Elles pourraient être le résultat de processus biologiques (liés à la vie) ou abiotiques (géochimiques). Cependant, le fait que de telles molécules complexes aient survécu malgré le rayonnement intense et le climat hostile de Mars surprend les experts.

Selon l'agence TASS, ces découvertes concordent avec les données obtenues en divers points de Mars. Auparavant, le rover Curiosity avait également trouvé des matières organiques dans une autre région située à 3 000 kilomètres du cratère Jezero. Cela suggère que la matière organique complexe pourrait être largement répandue sur toute la planète.

Dans le cadre de la mission Perseverance, la découverte en 2025 de minéraux inhabituels et de biosignatures potentielles (traces de vie) dans cette même zone a incité à approfondir les recherches. Si ces substances sont réellement le résultat de l'activité d'anciens micro-organismes, cela changerait radicalement la perception de la place de l'humanité dans l'univers.

À ce stade, les scientifiques poursuivent leurs recherches dans les directions principales suivantes :

Étudier la composition chimique précise des composés organiques ;

Analyser comment ils ont été préservés dans les couches géologiques ;

Vérifier la probabilité d'une origine biologique des substances ;

Préparer les analyses en laboratoire qui seront effectuées lorsque ces échantillons seront ramenés sur Terre à l'avenir.

Cette découverte renforce l'hypothèse selon laquelle la vie a pu exister sur Mars. Bien qu'il soit impossible d'affirmer avec certitude que la « vie a été trouvée », les molécules complexes découvertes sont les éléments constitutifs fondamentaux de la vie. La mission Perseverance continue de percer les secrets de la planète rouge et chaque nouvel échantillon nous rapproche de la réponse à la question fondamentale.