Chelsea réclame 75 millions de livres pour Malo Gusto : le défenseur pourrait quitter le club

Le club londonien de Chelsea continue de remanier son effectif en profondeur. Des rapports indiquent que le latéral droit Malo Gusto envisage de quitter Stamford Bridge lors de ce mercato estival. La direction du club a fixé un prix élevé de 75 millions de livres sterling pour le joueur français, selon Goal.com. rapporte .

Gusto, âgé de 23 ans, a rejoint le club londonien en 2023 en provenance de Lyon pour environ 31 millions de livres. Cependant, la nouvelle politique de transfert et les changements dans l'effectif de Chelsea remettent en question son avenir au club. Selon Goal.com, l'accord conclu par le club pour le transfert du défenseur de l'Atalanta, Marco Palestra, pour 43 millions de livres, a renforcé le désir de départ de Gusto.

Actuellement, les représentants de Malo Gusto ont entamé des négociations avec plusieurs grands clubs. Fait intéressant, le champion d'Angleterre, Manchester City, figure sur cette liste. La direction de Manchester City envisage l'option Gusto pour renforcer son flanc droit. Si ce transfert se réalise, le joueur aura l'opportunité de collaborer à nouveau avec son ancien entraîneur, Enzo Maresca.

Obstacles financiers sur le marché des transferts

Bien que Matheus Nunes réalise de bonnes performances à ce poste à Manchester City, l'équipe de Pep Guardiola a besoin d'un latéral droit naturel. Cependant, selon la BBC, le prix de 75 millions de livres demandé par Chelsea pourrait constituer un obstacle majeur. Bien que les Citizens souhaitent recruter ce jeune défenseur talentueux, un prix aussi élevé compliquera certainement les négociations.

La décision de Chelsea de fixer un prix aussi élevé s'explique par le désir de rétablir l'équilibre financier. Après avoir terminé à la 10e place de la Premier League la saison dernière et manqué les compétitions européennes, le club londonien doit générer des revenus par la vente de joueurs pour respecter les règles du fair-play financier. C'est pourquoi le club est prêt à vendre plusieurs de ses joueurs clés.

Outre Malo Gusto, l'avenir d'autres défenseurs de l'équipe, tels que Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo et Wesley Fofana, reste incertain. Auparavant, le club avait récolté 52 millions de livres grâce au transfert de Marc Cucurella. Il semble désormais que l'heure soit à l'élagage de l'effectif et à la libération d'espace pour de nouvelles recrues.

Si ce transfert se concrétise, une nouvelle page s'ouvrira pour Malo Gusto dans un autre grand club de Premier League. De son côté, Chelsea franchira une nouvelle étape dans sa volonté de rajeunir son effectif et de stabiliser sa situation financière.