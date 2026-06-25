Google perd ses meilleurs experts en intelligence artificielle

Le géant technologique Google perd ses scientifiques et chercheurs les plus prestigieux au profit de sociétés concurrentes dans la course à l'AI. Selon les dernières informations, des spécialistes travaillant sur les développements les plus avancés de l'entreprise rejoignent successivement des startups telles qu'OpenAI et Anthropic. Cette situation pourrait gravement affecter le potentiel d'innovation futur du géant de la recherche. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans un article.

Selon Bloomberg, Jonas Adler et Alexander Pritzel, des chercheurs de premier plan ayant joué un rôle crucial dans la création du modèle Gemini de Google, ont quitté l'équipe. Ils ont décidé de poursuivre leur carrière chez Anthropic, une société axée sur la sécurité et le développement de l'AI. Cet échange de talents devrait modifier l'équilibre des forces dans le secteur.

Instabilité des effectifs et prix Nobel

L'une des pertes les plus douloureuses pour Google a été le départ du chercheur légendaire Noam Shazeer, qui travaillait dans l'entreprise depuis 2000. Fait intéressant, Google a récemment racheté la startup Character.AI, fondée par Shazeer, pour 2,7 milliards de dollars afin de le faire revenir. Cependant, peu après, Shazeer a annoncé qu'il rejoignait l'équipe du concurrent principal, OpenAI.

Un autre coup inattendu a été la démission de John Jumper, directeur de Google DeepMind. Il convient de noter que Jumper a reçu le prix Nobel de chimie en 2024 pour ses travaux sur le système AlphaFold, qui prédit les structures des protéines. Lui aussi a annoncé qu'il poursuivrait sa carrière au sein d'Anthropic. Le départ d'experts de ce niveau soulève des questions sur l'environnement interne et les orientations stratégiques de Google.

Une nouvelle phase de concurrence

Selon les experts, des entreprises comme OpenAI et Anthropic se préparent actuellement à entrer en bourse (IPO). Cela sert d'outil puissant pour attirer les ingénieurs et scientifiques les plus talentueux. Devenir actionnaire de startups à croissance rapide peut sembler financièrement plus attractif que de rester chez un géant stable comme Google.

Ces processus sont également importants pour les utilisateurs et les développeurs locaux en Ouzbékistan. La concurrence entre Gemini et ChatGPT influence directement la qualité des outils d'AI en langue ouzbèke. Le passage de talents clés chez les concurrents pourrait ralentir le rythme de développement des produits Google, tout en élargissant les capacités d'OpenAI et d'Anthropic.

Pour l'instant, la direction de Google s'abstient de tout commentaire officiel sur ces départs. Cependant, il est clair que la guerre des talents dans le monde technologique a atteint un nouveau stade. L'entreprise devra élaborer de nouvelles stratégies pour préserver sa propriété intellectuelle et ses meilleurs esprits.