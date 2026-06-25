Tottenham devance Manchester United dans la course pour Mateus Fernandes

Le club londonien de Tottenham intensifie son activité lors du mercato estival et est devenu le principal prétendant pour le milieu de terrain de West Ham United, Mateus Fernandes. Les « Spurs » se disent prêts à payer les 80 millions de livres sterling demandés pour le talentueux joueur de 21 ans des « Hammers », qui a quitté la Premier League. Selon Goal.com, l'information est rapportée.

D'après The Times, Manchester United manifestait également un vif intérêt pour le joueur. Cependant, la direction des « Red Devils » s'inquiète d'une envolée du prix du transfert et ne souhaite pas s'engager dans une guerre d'enchères coûteuse. Cette situation crée une opportunité favorable pour Tottenham, qui devient le favori pour recruter Fernandes.

Mateus Fernandes avait rejoint West Ham United en août dernier en provenance de Southampton pour 44 millions d'euros. Bien que l'équipe ait été reléguée, le jeune milieu de terrain a disputé 38 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, marquant 4 buts et attirant l'attention de nombreux grands clubs grâce à sa technique et son activité sur le terrain.

Roberto De Zerbi renforce l'équipe

Sous la direction du nouvel entraîneur Roberto De Zerbi, Tottenham se prépare sérieusement pour la saison prochaine. Le club a déjà renforcé sa défense avec des joueurs comme Andy Robertson, Marcos Senesi et Jan Paul van Hecke. De plus, le gardien Martin Dubravka a récemment rejoint l'équipe. Le transfert de Fernandes devrait apporter une énergie et une créativité supplémentaires au milieu de terrain de De Zerbi.

Selon l'expert en transferts Matteo Moretto, Tottenham est très proche de s'accorder sur les termes du contrat personnel avec le joueur. Le milieu de terrain portugais souhaite poursuivre sa carrière en première division et a accueilli favorablement l'idée de rejoindre un autre club londonien.

Pour Manchester United, la situation est plus complexe. Alors que Casemiro devrait quitter l'équipe à l'expiration de son contrat, le club ne disposerait plus que de Kobbie Mainoo et Manuel Ugarte comme milieux centraux titulaires. L'équipe de Michael Carrick prévoyait d'acheter au moins deux nouveaux milieux de terrain, mais le prix de 80 millions de livres fixé pour Fernandes pourrait les forcer à se retirer des négociations.

Selon Goal.com, Manchester United préfère adopter une politique prudente sur le marché des transferts. Ils avaient suivi la même approche précédemment pour le transfert d'Elliot Anderson. Si les « Red Devils » se retirent effectivement de la course, la prochaine destination de Mateus Fernandes sera très probablement le Tottenham Hotspur Stadium.