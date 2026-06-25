Le défenseur espagnol Marc Cucurella, après son passage du Chelsea londonien au Real Madrid, n'a pas caché son souhait de voir son ancien coéquipier Enzo Fernandez le rejoindre. Ce transfert est attendu pour créer un grand retentissement non seulement pour le club madrilène, mais pour tout le football européen. Cucurella a déjà signé un contrat de six ans sous la direction de José Mourinho et tente désormais d'attirer le champion du monde argentin dans ce projet. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Dans une interview accordée au journal Marca, Cucurella est revenu sur sa relation avec Enzo Fernandez et son transfert potentiel. « C'est un joueur exceptionnel et un ami proche. Enzo m'a félicité pour mon arrivée à Madrid. J'espère que son transfert se réalisera également. Nous étions heureux ensemble à Chelsea et je serais ravi que l'opportunité de nous retrouver dans un club aussi grand que le Real Madrid se présente », a déclaré le défenseur espagnol.

Tensions au club londonien et intérêt pour Madrid

L'avenir d'Enzo Fernandez au sein de Chelsea est remis en question depuis la saison dernière. L'expression ouverte de l'affection du joueur pour la ville de Madrid a refroidi ses relations avec la direction du club et le staff technique. En particulier, le fait que le milieu de terrain argentin ait comparé Madrid à sa ville natale, Buenos Aires, et ait exprimé son désir d'y vivre a suscité l'indignation des supporters et des dirigeants londoniens.

À la suite de ces déclarations, l'ancien entraîneur de Chelsea, Liam Rosenior, a pris des mesures strictes envers le joueur, l'écartant sans ménagement de matchs importants contre Manchester City et Port Vale. Selon l'entraîneur, le joueur a franchi une « ligne rouge » concernant sa loyauté envers le projet du club. Selon Goal.com, Fernandez lui-même n'a pas donné de réponse claire sur son maintien ou son départ du club après l'élimination de la Ligue des champions.

Cependant, l'agent du joueur et ancienne star du Paris Saint-Germain, Javier Pastore, a défendu Enzo. Pastore a souligné que le joueur n'avait jamais parlé de quitter Chelsea, mais avait simplement répondu sincèrement à une question sur la ville qu'il appréciait. « Enzo est un garçon professionnel et il donne toujours tout pour l'équipe dans laquelle il joue. Il a simplement dit qu'il aimait la ville de Madrid, ce qui ne signifie pas une trahison envers le club », a ajouté Pastore.

Actuellement, le Real Madrid examine des options pour renforcer son milieu de terrain. Si le transfert d'Enzo Fernandez se concrétise, cela pourrait renforcer davantage l'hégémonie du club madrilène pour la saison prochaine. Chelsea, quant à lui, fait face à un choix difficile : conserver l'un de ses actifs les plus précieux ou s'en séparer contre une somme importante.