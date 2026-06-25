Nouvelle ère de la cybersécurité : liste des entreprises n'ayant pas adopté la technologie Passkeys

La technologie des passkeys (clés d'accès), considérée comme la méthode la plus fiable pour protéger les comptes contre les cyberattaques dans le monde numérique, se généralise. Cependant, selon les experts du secteur, de nombreux grands services ne sont pas encore pressés d'adopter ce standard. Le nouveau projet whynopasskeys.com a publié une liste des entreprises qui ne proposent pas encore cette méthode de protection moderne, les critiquant ouvertement. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Les passkeys sont considérées comme bien plus sécurisées que les mots de passe traditionnels, car elles sont créées directement sur l'appareil de l'utilisateur et liées à un site web ou une application spécifique. Cette technologie s'appuie sur des données biométriques telles que Face ID, Touch ID ou des clés de sécurité physiques. Plus important encore, l'utilisateur n'a plus besoin de mémoriser des mots de passe complexes, ce qui réduit presque à zéro le risque de phishing.

Pourquoi certains géants figurent-ils sur la liste ?

Selon TechCrunch, une application majeure sur quatre ne prend toujours pas en charge le système de passkeys. Fait notable, des services mondialement connus comme Instagram , Netflix et Spotify figurent sur cette « liste noire ». Par exemple, bien que Facebook et WhatsApp (au sein de Meta) proposent cette fonction, les utilisateurs d'Instagram ne peuvent en profiter que s'ils lient leur compte à Facebook.

Le fondateur du projet, Scott Helme, chercheur reconnu en cybersécurité, a souligné sur son blog que le but de ce site est de faire pression sur les entreprises. « Les listes sont des motivateurs étonnamment efficaces. Personne ne veut figurer sur une telle liste », écrit l'expert. Selon lui, la critique publique oblige les entreprises à se soucier de la sécurité des utilisateurs.

Les pionniers et les retardataires

Actuellement, des géants technologiques comme Apple, Google et Microsoft ont pleinement implémenté la technologie passkeys, servant de modèles en matière de sécurité. Ces entreprises permettent aux utilisateurs d'abandonner complètement les mots de passe pour s'authentifier uniquement via des données biométriques. Pour les utilisateurs, cette technologie est cruciale car elle offre une protection fiable contre les attaques de phishing visant à voler des comptes.

Les principaux avantages de la technologie passkeys sont les suivants :

Plus besoin de mémoriser ou de stocker des mots de passe ;

Accès rapide via protection biométrique (empreinte digitale ou scan facial) ;

Impossibilité pour les hackers de voler les clés à distance ;

Stockage sécurisé directement sur l'appareil.

Pour l'instant, des services comme Netflix et Spotify n'ont pas fourni d'explication officielle sur les raisons pour lesquelles ils n'ont pas adopté ce standard. Les experts prédisent que les mots de passe deviendront obsolètes dans les prochaines années et que toutes les grandes plateformes seront contraintes de passer aux passkeys. Il est recommandé aux utilisateurs de privilégier les services supportant ce nouveau standard et d'utiliser l'authentification à deux facteurs pour protéger leurs données.