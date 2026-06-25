Cyberattaque majeure chez Tata Electronics : des documents d'Apple et Tesla pourraient avoir été divulgués

Tata Electronics, l'un des plus grands géants technologiques d'Inde, a officiellement confirmé avoir été la cible d'une cyberattaque. Cet incident soulève des inquiétudes quant à la fuite potentielle de données confidentielles appartenant à des leaders du marché technologique mondial, notamment Apple et Tesla. Des experts analysent actuellement l'étendue des données volées. C'est ce qu'indique le rapport de Ixbt.com.

Selon des informations apparues sur des forums de hackers, le volume total des fichiers volés dépasse 630 GB. Ce corpus comprend plus de 204 300 fichiers, dont feraient partie des spécifications techniques de fournisseurs d'Apple et des documents relatifs aux processus de production de Tesla. La publication TechCrunch a examiné une partie de ces données et a indiqué qu'il était fort probable qu'elles soient authentiques.

Détails de la cyberattaque et réaction de l'entreprise

Rajshekhar Rajaharia, expert en cybersécurité, a souligné que les données divulguées incluent des correspondances de messagerie Outlook, des matériaux provenant de systèmes SAP et des documents de projet appartenant aux clients de Tata Electronics. Un représentant de Tata Electronics a confirmé que l'entreprise avait détecté une activité suspecte dans ses systèmes il y a quelques semaines et avait immédiatement pris des mesures.

La direction de l'entreprise insiste sur le fait que cet incident n'a pas affecté les opérations, à savoir le fonctionnement des usines. Cependant, aucune information détaillée n'a été fournie sur la nature exacte des données volées, ni sur le nombre d'employés ou de partenaires touchés. De même, la question de savoir si des clients majeurs comme Apple et Tesla ont été officiellement informés reste pour l'instant sans réponse.

Le rôle de l'Inde dans la chaîne d'approvisionnement mondiale

Cette cyberattaque survient à un moment stratégiquement très sensible. Ces dernières années, des entreprises comme Apple, ASML, Intel et Qualcomm ont tenté de déplacer leurs capacités de production hors de Chine, notamment vers l'Inde. Tata Electronics est un maillon essentiel de ce processus, étant devenue en 2023 la première entreprise indienne à assembler des iPhone après l'acquisition des actifs de Wistron.

Selon l'agence Reuters, Apple a déjà lancé sa propre enquête indépendante sur l'affaire. Des informations non officielles suggèrent également que les hackers demanderaient une rançon en échange des données volées. Cette entreprise du groupe Tata Group avait également signé un contrat de fourniture de semi-conducteurs avec Tesla en 2024.

Cet événement prouve une fois de plus l'importance cruciale de la cybersécurité alors que les chaînes technologiques mondiales migrent vers de nouvelles régions. Apple et Tesla s'abstiennent pour l'instant de faire une déclaration officielle, mais les experts avertissent que cet incident pourrait affecter la réputation de l'Inde en tant que centre de production.