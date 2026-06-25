Le boom de l'IA propulse Micron au rang des géants technologiques mondiaux

La croissance sans précédent du domaine de l'intelligence artificielle (AI) a non seulement donné naissance à de nouvelles startups, mais a également entraîné une pénurie de puces mémoire sur le marché mondial des semi-conducteurs. On prévoit que le manque de ces composants, cruciaux pour les grands modèles d'AI avides de puissance de calcul, se poursuivra jusqu'en 2027. Dans ce contexte, Micron, le plus grand fabricant américain de puces mémoire, devient le grand gagnant du marché. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Actuellement, le monde technologique traverse une période qualifiée de « RAMageddon ». L'augmentation brutale de la demande et l'offre limitée entraînent une hausse des prix, ce qui affecte directement les consommateurs ordinaires. Par exemple, le PDG d'Apple, Tim Cook, a récemment averti qu'une hausse du prix des produits de l'entreprise était inévitable. Cependant, pour Micron, cette crise s'est transformée en une opportunité extrêmement lucrative.

Bond des indicateurs financiers

Les résultats financiers de Micron ont été meilleurs que prévu par les analystes. Alors qu'au début de 2024, les actions de la société s'échangeaient autour de 83 dollars, les dernières données indiquent que leur valeur a dépassé 1048 dollars. La capitalisation boursière de l'entreprise a augmenté de manière spectaculaire pour atteindre 1,2 billion de dollars. Ce chiffre place Micron parmi les entreprises les plus chères au monde.

Selon le rapport publié à la fin du troisième trimestre, le revenu de l'entreprise a quadruplé par rapport à la même période l'année dernière, atteignant 41,45 milliards de dollars. Le plus frappant est le bénéfice net : l'entreprise, qui avait réalisé un profit de 1,88 milliard de dollars l'année dernière, a porté ce chiffre à 28,2 milliards de dollars cette année. De tels taux de croissance ont renforcé la confiance des investisseurs, faisant grimper le prix des actions de 13 % supplémentaires.

Partenariats stratégiques et plans d'avenir

Ce géant basé dans l'Idaho ne se contente pas de la production, mais s'engage également dans des investissements stratégiques. Cette semaine, Micron a signé un contrat majeur avec le laboratoire d'AI Anthropic pour la fourniture de puces de mémoire et de stockage de données. De plus, l'entreprise a annoncé sa participation en tant qu'investisseur dans le tour de financement de série H d'Anthropic.

La direction de l'entreprise envisage l'avenir avec optimisme. Le revenu prévu pour le quatrième trimestre devrait se situer entre 49 et 51 milliards de dollars. Cela signifie que le besoin d'infrastructure d'AI ne diminuera pas et que les fabricants de puces mémoire resteront l'un des principaux moteurs de l'économie mondiale dans les années à venir.

Ces nouvelles sont également importantes pour les consommateurs ouzbeks, car les puces Micron sont une partie intégrante des smartphones, ordinateurs portables et serveurs que nous utilisons quotidiennement. La hausse des prix sur le marché mondial pourrait entraîner une légère augmentation du prix des gadgets dans les magasins d'informatique du pays dans les prochains mois.