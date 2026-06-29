Nepomnyashchiy : « Kapadze aurait dû diriger l'Ouzbékistan »

Les débuts de l'équipe nationale d'Ouzbékistan lors de la Coupe du Monde se sont terminés par une déception pour les supporters. Notre équipe a quitté la compétition prématurément après avoir concédé la victoire à la Colombie (1:3), au Portugal (0:5) et à la RD Congo (1:3).

Le célèbre spécialiste russe, qui connaît très bien le football ouzbek de l'intérieur, Valeriy Nepomnyashchiy a affirmé ouvertement que l'échec de nos représentants était dû aux erreurs tactiques de l'entraîneur italien Fabio Cannavaro.

« Cannavaro n'a pas su évaluer correctement le potentiel des joueurs »

L'expert chevronné, qui avait fait sensation contre le Cameroun lors du Mondial 1990 et qui a dirigé l'équipe d'Ouzbékistan en 2006, a exprimé son opinion sur le choix de l'entraîneur comme suit :

« Peut-être n'est-il pas tout à fait correct de ma part d'en parler, mais je le dirai quand même : je pense que Timur Kapadze aurait dû diriger l'équipe. J'ai l'impression que Fabio Cannavaro n'a pas su évaluer correctement le potentiel des joueurs et n'a pas choisi la tactique appropriée pour les matchs. » « Au lieu d'adapter les joueurs à sa propre vision, Cannavaro aurait dû construire une tactique basée sur leurs points forts. Kapadze, lui, a travaillé avec eux pendant longtemps et connaît mieux leurs capacités. »

Analyse des matchs du Mondial : Entre rigidité et aventure

Selon Nepomnyashchiy, Cannavaro a perdu l'équilibre durant la phase de groupes en passant d'un extrême à l'autre :

Premier match contre la Colombie : L'équipe était beaucoup trop tendue sur le terrain et a agi avec un excès de prudence.

Deuxième match contre le Portugal : L'entraîneur a pris le chemin opposé, choisissant une tactique extrêmement risquée, proche de l'aventure (un style de jeu trop audacieux et dangereux). En conséquence, une lourde défaite a été concédée.

Troisième match contre la RD Congo : Le jeu s'est légèrement amélioré, mais cela était également dû au fait que l'adversaire n'était pas aussi fort.

Vouloir jouer d'égal à égal avec le Portugal et la Colombie était une erreur

L'expert russe a également expliqué comment l'Ouzbékistan aurait dû jouer avec un tel effectif :

« J'ai été très déçu, car l'Ouzbékistan aurait dû finir troisième du groupe et se qualifier pour le tour suivant. Des joueurs que nous connaissons bien se sont illustrés. Mais avec un tel effectif, il fallait absolument jouer en défense et chercher des opportunités en contre-attaque. L'équipe dispose de joueurs capables de profiter de cela. Tenter de jouer d'égal à égal avec le Portugal ou la Colombie était une approche totalement erronée. »

Pour rappel, cette Coupe du Monde, la première réunissant 48 équipes de l'histoire, se déroule aux États-Unis, au Canada et au Mexique, et s'achèvera le 19 juillet.