L'Association argentine de football (AFA) a conclu un accord verbal pour prolonger le contrat de l'entraîneur national Lionel Scaloni. Cette décision fait suite aux succès immenses de l'« Albiceleste » ces dernières années et à la volonté de maintenir la stabilité au sein de l'équipe. Selon le nouvel accord, le technicien devrait diriger l'équipe jusqu'à la fin de la Coupe du Monde 2030. C'est ce que rapporte Goal.com.

Selon Diego Monroig, journaliste d'ESPN Mundial, les négociations entre les parties se sont achevées avant que l'équipe nationale n'atteigne la Coupe du Monde en Amérique du Nord. La direction de l'AFA est pleinement satisfaite du travail de Scaloni et le considère comme le pilier d'un projet à long terme. Actuellement, un « pacte verbal » existe entre l'entraîneur et l'association pour une collaboration s'étendant jusqu'en 2031.

Stabilité et nouveaux objectifs

Bien qu'un accord clair ait été trouvé pour l'avenir, Lionel Scaloni ne souhaite pas que cette nouvelle distraie les joueurs pendant la compétition actuelle. Par conséquent, la cérémonie de signature officielle et l'annonce ont été reportées à la fin du tournoi. L'entraîneur concentre toute son attention sur la défense du titre de champion.

Selon Goal.com, Scaloni est devenu l'un des entraîneurs les plus titrés de l'histoire du football argentin. Sous sa direction, l'équipe ne se contente pas d'obtenir des résultats, elle a trouvé un équilibre parfait entre des stars comme Lionel Messi et de jeunes talents. C'est le facteur principal qui assure l'hégémonie de l'Argentine sur la scène internationale.

Les statistiques de Scaloni sont impressionnantes : sur 99 matchs dirigés, il a remporté 72 victoires, enregistré 18 nuls et n'a subi que 9 défaites. Le prochain match marquera un jubilé pour le technicien : son 100e match à la tête de la sélection.

L'architecte de victoires historiques

Ayant pris les rênes de l'équipe en 2018, Scaloni a rapidement réalisé les rêves de longue date du peuple argentin. La liste des trophées remportés sous sa direction est conséquente :

Vainqueur de la Copa America 2021 et 2024 ;

Vainqueur de la Finalissima 2022 ;

Victoire historique à la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Cette série de succès a mis fin à une longue période sans trophées pour l'Argentine. Désormais, l'AFA souhaite prolonger cet « âge d'or » le plus longtemps possible. Le nouvel accord permettra à Scaloni de diriger l'équipe non seulement pour 2026, mais aussi pour la Coupe du Monde 2030, un cas rare dans le football moderne.