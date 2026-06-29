Démission majeure dans le football saoudien : le président de la fédération s'excuse auprès du public

L'échec de l'équipe nationale d'Arabie saoudite à se qualifier pour les phases finales de la Coupe du Monde 2026 a entraîné des changements majeurs dans le football du pays. Le président de la fédération de football, Yosir Al Mishal, a annoncé sa démission, assumant l'entière responsabilité des mauvais résultats.

Le dirigeant, à la tête de la fédération depuis 2019, a présenté ses excuses publiques aux supporters et a annoncé le début du processus d'élection d'une nouvelle direction.

L'Arabie saoudite ne s'est pas qualifiée pour les phases finales

L'équipe dirigée par Georgios Donis n'a pas réussi à obtenir les résultats escomptés lors de la phase de groupes.

Les Saoudiens :

Match nul 1-1 contre l'Uruguay ;

Match nul 0-0 contre le Cap-Vert ;

Défaite 0-4 contre l'Espagne.

Ainsi, l'équipe a manqué sa qualification pour le tour suivant.

« Nous avons fait tout notre possible »

Yosir Al Mishal a souligné que la direction de la fédération avait mobilisé toutes ses ressources pour le développement du football saoudien.

« Mes collègues et moi avons fait tout notre possible pour le développement du football en Arabie saoudite. Nous avons sincèrement essayé de réaliser les rêves et les espoirs de notre pays et de nos supporters », a-t-il déclaré.

Cependant, l'incapacité de l'équipe nationale à atteindre les phases finales du Mondial n'était pas conforme aux objectifs fixés.

Il a assumé l'entière responsabilité

Le président de la fédération n'a pas tenté de justifier le résultat par des excuses. Au contraire, il a personnellement assumé la responsabilité de l'échec.

« J'en assume l'entière responsabilité et je présente mes excuses à tous ceux qui attendaient un meilleur résultat de la part de l'équipe nationale », a déclaré Al Mishal.

Sa déclaration a suscité d'importants débats au sein de la communauté footballistique du pays.

Départ avant la fin de son mandat

Yosir Al Mishal a annoncé qu'il renonçait à terminer son mandat.

Selon lui, le processus d'élection d'un nouveau conseil d'administration commencera désormais conformément aux procédures et règlements établis.

Indicateur Information Année de nomination 2019 Raison de la démission Échec à la Coupe du Monde 2026 Entraîneur de l'équipe nationale Georgios Donis Prochaine étape Élection d'un nouveau conseil

Une nouvelle ère commence-t-elle pour le football saoudien ?

La démission du président de la fédération suggère que des réformes majeures pourraient débuter dans le football saoudien.

Le pays a investi massivement dans le football ces dernières années, fixant des objectifs élevés sur la scène internationale. C'est pourquoi l'élimination de l'équipe nationale dès la phase de groupes a été un coup dur pour la direction.

La nouvelle direction devra désormais reconstruire l'équipe nationale, regagner la confiance des supporters et obtenir des résultats dignes lors des prochaines grandes compétitions.

Pensez-vous que la démission du président de la fédération était la bonne décision, ou le problème ne réside-t-il pas seulement dans la direction ? Laissez votre avis en commentaire et partagez l'article avec les fans de football.