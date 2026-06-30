Les footballeurs ouzbeks pourraient être récompensés avec des Malibu

Les 26 joueurs de l'équipe nationale d'Ouzbékistan ayant participé à la Coupe du Monde 2026 devraient recevoir une voiture Malibu en cadeau. Pour l'instant, aucune décision officielle n'a été annoncée.

Une cérémonie d'accueil solennelle pour les joueurs est prévue le 1er juillet à 10h00 à Tachkent. Les cadeaux pourraient être remis lors de cet événement, mais le programme complet et les détails officiels concernant les véhicules n'ont pas encore été divulgués.

L'équipe nationale d'Ouzbékistan a participé pour la première fois de son histoire à la phase finale de la Coupe du Monde. L'équipe dirigée par Fabio Cannavaro a affronté la Colombie, le Portugal et la République démocratique du Congo dans le groupe K.

L'équipe nationale a débuté la compétition le 18 juin face à la Colombie. Lors du match à Mexico, l'Ouzbékistan s'est incliné 1-3. Pour la Colombie, Daniel Muñoz a marqué à la 41e, Luis Díaz à la 66e et Jhon Campas à la 90+9e minute. Abbosbek Fayzullayev a égalisé à la 61e minute, inscrivant le premier but de l'Ouzbékistan en Coupe du Monde.

Lors de la deuxième journée, l'Ouzbékistan a affronté le Portugal et a subi une défaite 0-5. Cristiano Ronaldo a inscrit deux buts lors de ce match. Les autres buts portugais ont été marqués par Nuno Mendes et Rafael Leão, un autre but ayant été enregistré comme contre-pied.

Lors de la dernière journée du groupe, l'Ouzbékistan a bien commencé son match contre la République démocratique du Congo grâce à un but d'Eldor Shomurodov à la 10e minute, sur assistance de Vladimir Mozgovoy. Cependant, en seconde période, Yoane Wissa a marqué sur penalty à la 68e et à nouveau à la 90+1e, tandis que Fiston Mayele a marqué à la 78e, offrant une victoire 3-1 au Congo.

Ainsi, l'Ouzbékistan a perdu ses trois matchs de groupe. L'équipe a marqué deux buts et en a encaissé 11. Abbosbek Fayzullayev et Eldor Shomurodov ont chacun inscrit un but, les premiers de l'équipe nationale en Coupe du Monde. L'Ouzbékistan a terminé quatrième du groupe K sans aucun point. La Colombie, le Portugal et la RD Congo se sont qualifiés pour le tour suivant.

Bien que l'équipe nationale n'ait pas obtenu de résultat positif, les joueurs ont foulé le terrain d'une Coupe du Monde pour la première fois dans l'histoire du pays. L'équipe commencera désormais sa préparation pour la Coupe d'Asie qui se déroulera en Arabie Saoudite en janvier prochain.