Honor X80 Pro Max bat rekord de ventes : batterie de 11 000 mAh

La concurrence entre les représentants du segment milieu de gamme et abordable sur le marché des smartphones a atteint un nouveau stade. Le nouveau modèle Honor X80 Pro Max de la société Honor a enregistré des résultats impressionnants dès son premier jour de vente, devenant l'un des appareils Android les plus vendus de 2026. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations d'ixbt.com, plus de 45 000 unités du nouveau smartphone ont été achetées le premier jour des ventes. Pen Ye, responsable produit chez Honor, a salué ce chiffre, soulignant que le Honor X80 Pro Max est devenu le leader absolu en termes de volume de ventes du premier jour parmi tous les smartphones Android ayant fait leurs débuts cette année.

Une capacité énergétique et des capacités d'écran sans précédent

La popularité de l'appareil est principalement due à ses spécifications techniques, en particulier la capacité de sa batterie. Le modèle Honor X80 Pro Max est équipé d'une batterie massive de 11 000 mAh. Ce chiffre est considéré comme un record pour les smartphones modernes. L'appareil prend en charge la technologie de charge rapide de 90 W et dispose d'une fonction de partage d'énergie (charge inverse) de 27 W pour d'autres gadgets.

Le fabricant souligne que cette source d'énergie permet au smartphone de diffuser en direct (streaming) en continu pendant plus de 26 heures. C'est un aspect crucial, surtout pour les créateurs de contenu et les voyageurs.

L'écran du smartphone est également remarquable : l'affichage de 6,8 pouces fonctionne avec une résolution 1.5K (1280 x 2788) et possède un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le point le plus impressionnant est que la luminosité maximale de l'écran atteint 10 000 nits, assurant une visibilité parfaite de l'image même sous la lumière du soleil.

Base technique et logiciel

Le processeur Snapdragon 6 Gen 5 est responsable des performances du Honor X80 Pro Max. L'appareil est proposé aux utilisateurs en plusieurs configurations :

RAM : de 8 GB à 12 GB ;

Stockage interne : jusqu'à 512 GB de mémoire flash ;

Quatre variantes de configuration.

Côté caméra, l'appareil est équipé d'un capteur principal de 50 mégapixels avec système de stabilisation optique (OIS) et d'une caméra frontale de 8 mégapixels. Le smartphone fonctionne sous la surcouche MagicOS 10.0 basée sur le système d'exploitation Android 16. Parmi les commodités supplémentaires, on peut citer le module NFC, un port infrarouge et des haut-parleurs stéréo de qualité.

L'arrivée de ce modèle sur le marché ouzbek devrait être idéale pour les utilisateurs qui apprécient un prix abordable et une autonomie élevée. Pour l'instant, les prix finaux sur le marché mondial et les dates de vente régionales sont en cours de clarification.