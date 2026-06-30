Économie de l'IA : OKX lance une plateforme où les agents s'embauchent entre eux

OKX, l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, a présenté une marketplace innovante dédiée aux agents d'intelligence artificielle (AI). Via cette plateforme, les programmes d'AI ne serviront pas seulement les humains, mais pourront embaucher indépendamment d'autres agents, payer pour des services et former une chaîne de réputation mutuelle. Cette étape est considérée comme un mouvement stratégique majeur vers une nouvelle « économie des agents » dans le monde technologique. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Ce marché, nommé OKX AI, a ouvert ses portes aux développeurs dès mardi. Près de 50 fournisseurs de services ont participé à la phase initiale de bêta fermée. La plateforme repose sur des technologies précédemment développées par OKX, permettant aux agents AI de gérer des portefeuilles numériques, d'effectuer des paiements via des stablecoins et de confirmer leur identité sur la blockchain.

Nouveau modèle économique et micropaiements

Star Xu, fondateur et PDG d'OKX, a souligné dans une interview avec TechCrunch que la prochaine décennie verra l'émergence de « compagnies d'une seule personne » générant des revenus annuels dépassant le million de dollars. Selon lui, l'infrastructure financière traditionnelle est conçue pour les humains, alors qu'un système entièrement nouveau est nécessaire pour les programmes autonomes. OKX vise précisément à combler ce vide.

Haider Rafique, directeur marketing de l'entreprise, prévoit que le marché du « commerce d'agents » atteindra une valeur de mille milliards de dollars d'ici cinq ans. La base de ce marché repose sur les micropaiements, peu pratiques pour les humains mais parfaitement adaptés aux programmes. Grâce à la technologie blockchain, les agents AI peuvent effectuer des transactions sans interruption 24h/24.

Parmi les premiers partenaires de la plateforme figurent des entreprises comme CertiK, spécialisée dans la sécurité, et CoinAnk, fournisseur de données de marché. Par exemple, le service de CertiK permet à un agent AI de vérifier la sécurité d'un portefeuille crypto ou d'un token avant d'effectuer une transaction. Le projet GenLayer, quant à lui, fournit l'infrastructure pour résoudre les litiges contractuels entre agents.

Sécurité et perspectives d'avenir

Les représentants d'OKX ont précisé que toutes les mesures de sécurité utilisées sur l'échange de cryptomonnaies, y compris les systèmes de détection de fraude et de conformité réglementaire, seront implémentées dans la nouvelle marketplace. Cela garantira que les relations financières entre agents AI soient transparentes et sécurisées.

Ce projet est la prochaine étape de la stratégie d'OKX pour ne pas rester une simple plateforme de trading, mais devenir une entreprise fintech globale. Avec plus de 150 millions d'utilisateurs dans le monde, l'échange est convaincu que ses futurs clients ne seront pas seulement des humains, mais des programmes agissant de manière autonome.

Alors que des géants comme Google, Microsoft et OpenAI développent également leurs propres agents AI, OKX s'efforce de servir de pont financier pour les relier. Cela pourrait ouvrir de nouvelles opportunités mondiales pour les développeurs dans des marchés émergents comme l'Ouzbékistan, car les systèmes basés sur la blockchain ne connaissent pas de frontières géographiques.