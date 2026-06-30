Alors que les gamers du monde entier se préparent pour la première du très attendu Grand Theft Auto VI (GTA VI), de grandes structures commerciales adoptent une approche inhabituelle face à l'événement. Afin d'éviter l'absentéisme massif ou une baisse de productivité due à ce jeu, attendu comme le plus grand produit médiatique de 2026, plusieurs entreprises ont commencé à annoncer des jours fériés officiels. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

En particulier, l'entreprise canadienne Edison Motors, spécialisée dans la fabrication de camions, est la prochaine organisation prestigieuse à rejoindre cette tendance. La direction d'Edison Motors a déclaré les 19 et 20 novembre 2026 jours chômés pour tous les employés à l'occasion de la sortie de GTA VI. Cette décision vise non seulement à prendre en compte les souhaits du personnel, mais aussi à prévenir des interruptions imprévues dans le processus de production.

Impact sur le travail et « recherches à Vice City »

La direction d'Edison Motors, après avoir analysé les demandes de congés et l'humeur générale des employés, a réalisé qu'un fonctionnement normal de l'entreprise serait presque impossible les jours de la première. De nombreux spécialistes ont averti la direction avec humour qu'ils seraient injoignables pendant ces deux jours pour mener des « recherches importantes dans les rues de Vice City (la ville virtuelle où se déroule le jeu) ».

Selon ixbt.com, les Canadiens ne sont pas les seuls à franchir ce pas inhabituel. Auparavant, le centre de tuning américain Burger Motorsports et la chaîne de restaurants Fries Lab à Livania avaient également annoncé accorder un jour de congé à leurs employés le jour de la sortie. Bien que ces entreprises se limitent pour l'instant à un seul jour, les experts prévoient que le nombre de telles initiatives augmentera à mesure que la première approche.

Ventes records et attentes

Cet intérêt sans précédent pour l'industrie du jeu n'est pas fortuit. Bien que les précommandes pour Grand Theft Auto VI aient été ouvertes depuis peu, elles ont déjà dépassé les 39 millions d'exemplaires. Cela signifie que le projet a généré plus de 3 milliards de dollars de revenus avant même sa sortie officielle.

Cette nouvelle est également très importante pour les gamers et les passionnés de technologie ouzbeks. Étant donné l'immense audience des produits de Rockstar Games dans notre pays, il n'est pas exclu que des « mini-vacances » similaires soient observées dans les entreprises IT et les agences créatives locales en novembre 2026.

En conclusion, GTA VI a cessé d'être un simple jeu vidéo pour devenir un phénomène culturel influençant les processus économiques et sociaux mondiaux. Le fait que des entreprises accordent des congés à leurs employés est un exemple de l'attention portée au facteur humain et aux intérêts personnels dans le management d'entreprise moderne.