La rivalité entre les deux légendes du football — Lionel Messi et Cristiano Ronaldo — a atteint un nouveau stade, non seulement en termes de buts marqués, mais aussi par leur influence psychologique sur leurs équipes. La légende du football anglais John Barnes, en évaluant les chances du Portugal lors de la phase à élimination directe, a qualifié la situation entourant Cristiano Ronaldo de « catastrophe prête à exploser ». C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Selon Barnes, il existe un lien solide basé sur le respect mutuel entre Lionel Messi et ses coéquipiers de l'équipe nationale d'Argentine. Cela contribue au succès global de l'équipe. À l'inverse, dans le camp portugais, le comportement de Cristiano Ronaldo et ses réactions sur le terrain pourraient créer des malentendus et des tensions parmi ses coéquipiers.

Portugal et Ronaldo : le risque de conflits internes

Selon Goal.com, John Barnes a hautement apprécié le talent des stars portugaises, notamment Bruno Fernandes. Cependant, l'expert souligne que la tendance de Cristiano Ronaldo à toujours se placer au premier plan pourrait nuire à la cohésion d'équipe. Surtout si l'entraîneur décide de le laisser sur le banc lors de matchs cruciaux, cela pourrait facilement dégénérer en un conflit sérieux.

L'équipe nationale du Portugal a terminé la phase de groupes avec cinq points, se qualifiant pour les play-offs en deuxième position derrière la Colombie. Bien que Cristiano Ronaldo ait inscrit un doublé lors du match contre l'Ouzbékistan, qui s'est terminé par un score de 5-0, son jeu global et son attitude envers ses coéquipiers suscitent des doutes chez les spécialistes. Barnes affirme que les succès de Lionel Messi exercent une pression supplémentaire sur le mental de Ronaldo, augmentant encore son exigence.

Messi — la force unificatrice de l'Argentine

L'équipe nationale d'Argentine a réussi à obtenir un résultat maximal de 9 points lors de la phase de groupes. Le capitaine Lionel Messi a prouvé qu'il était dans une forme sportive exceptionnelle en marquant six buts en trois matchs. Barnes a noté que l'humilité de Messi et son respect pour ses coéquipiers ont transformé l'Argentine en un bloc uni.

« Lionel Messi ne court peut-être pas beaucoup sur le terrain, mais ses coéquipiers l'acceptent car ils l'aiment et donnent tout pour lui. Au Portugal, la situation est différente : si Ronaldo ne reçoit pas le ballon ou si son jeu n'est pas à la hauteur, il manifeste ouvertement son mécontentement, ce qui affecte négativement le moral des autres joueurs », déclare l'ancien footballeur anglais.

En conclusion, on peut dire que dans les moments décisifs de la Coupe du Monde, la solidarité d'équipe peut être plus importante que le talent individuel. Selon les prévisions de Barnes, alors que le calme de Messi pourrait donner l'avantage à l'Argentine, les ambitions de Ronaldo pourraient causer des problèmes inattendus pour le Portugal.