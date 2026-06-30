Le segment des appareils de contrôle climatique sur le marché européen connaît des changements majeurs. Selon les dernières données, les jeunes consommateurs européens font de plus en plus confiance aux marques chinoises. Cette tendance a entraîné non seulement une augmentation du volume des ventes, mais aussi une refonte complète du système logistique. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon le rapport présenté par TCL, au premier semestre 2024, les commandes de la marque en Europe ont augmenté de 68 % par rapport à la même période l'année précédente, et le volume de livraison a progressé de 62 %. En particulier, dans les catégories des climatiseurs mobiles et des systèmes split inverter, le taux de croissance a dépassé 90 %. Ce chiffre est nettement supérieur aux taux de croissance moyens du secteur.

Révolution logistique : de la voie maritime aux camions

Cette hausse brutale de la demande a imposé de nouveaux défis aux fabricants. Le cycle de production et de livraison, qui durait auparavant 30 à 40 jours, doit désormais être réduit à 10 jours. C'est pourquoi TCL et d'autres grandes entreprises ont délaissé le transport traditionnel maritime et ferroviaire pour commencer à transporter les produits de la Chine vers l'Europe directement par camions.

Selon ixbt.com, l'Italie et l'Espagne sont identifiées comme les plus grands marchés en Europe. La chaleur accablante dans ces pays et le besoin de technologies économe en énergie renforcent la position des marques chinoises. De même, la demande est exceptionnellement élevée en France.

Un autre grand fabricant, Hisense Group, a également réussi à augmenter ses ventes de 20 % en Europe occidentale. En France, les indicateurs de vente de cette marque ont augmenté de plus de 100 % au cours de l'année. Ces chiffres témoignent de la compétitivité et de l'amélioration du niveau de qualité des technologies chinoises.

Pénurie sur le marché et importance pour l'Ouzbékistan

La situation est telle que la société Gree a annoncé avoir épuisé tous ses stocks en Europe. Par exemple, en France, les rendez-vous pour l'installation de climatiseurs sont complets jusqu'à la fin du mois d'août. Une telle situation montre que, dans le contexte du réchauffement climatique mondial, le besoin d'équipements climatiques a atteint un niveau stratégique.

Ces informations sont également pertinentes pour le marché ouzbek. Des marques comme TCL, Hisense et Gree y sont déjà bien implantées. Cette hausse de la demande en Europe pourrait influencer les prix mondiaux et la chaîne d'approvisionnement. Cependant, l'optimisation des routes logistiques chinoises par voie terrestre augmentera davantage l'importance des corridors de transport traversant l'Asie centrale.

En conclusion, les climatiseurs chinois continuent de conquérir le marché européen grâce à leur efficacité énergétique et leur prix abordable. L'accélération de la logistique permet aux consommateurs d'acquérir les modèles les plus modernes dans des délais très courts.