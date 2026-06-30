Tottenham bat matured Manchester United et établit un record sur le marché des transferts

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Tottenham bat matured Manchester United et établit un record sur le marché des transferts

Le club londonien de Tottenham a réalisé un coup retentissant sur le marché des transferts. Les Nord-Londoniens sont parvenus à un accord pour recruter Mateus Fernandes, milieu de terrain de West Ham United. Ce transfert devrait devenir l'une des transactions les plus importantes de la saison actuelle de Premier League. C'est ce qu'indique l'information rapportée par Goal.com.

Selon les informations diffusées par Sky Sports, Tottenham a accepté de payer 85 millions de livres sterling (environ 113 millions de dollars) pour le talent portugais de 21 ans. Ce montant sera enregistré comme le transfert le plus cher de l'histoire du club. Jusqu'à présent, le record appartenait à Dominik Solanke, acheté à Bournemouth pour 65 millions de livres en août 2024.

Un coup dur inattendu pour Manchester United

Manchester United était longtemps resté le principal prétendant dans la course pour Mateus Fernandes. L'entraîneur de l'équipe, Michael Carrick, considérait le joueur comme le candidat idéal pour remplacer Casemiro, désormais figure emblématique quittant l'effectif. Cependant, en raison de l'hésitation de la direction du club mancunien à payer le prix élevé fixé par West Ham, l'initiative a été laissée à Tottenham.

Bien que les dirigeants d'Old Trafford aient mené des négociations pour le transfert du joueur depuis le mois de mai, ils n'ont pas souhaité s'engager dans une « guerre des prix ». De plus, selon certaines sources, des doutes sont apparus au sein de la direction de Manchester United quant à la pleine loyauté du joueur envers le projet du club.

Le nouveau héros du projet de Roberto De Zerbi

L'entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi, vise à renforcer considérablement le milieu de terrain de son équipe grâce à ce transfert. La saison dernière, Fernandes s'est illustré comme l'un des milieux de terrain les plus travailleurs de Premier League. Selon les statistiques, il figure parmi les 10 meilleurs joueurs du championnat en termes de distance parcourue sur le terrain.

Simon Rush, spécialiste ayant travaillé avec le joueur à l'académie de Southampton, a hautement apprécié sa condition physique et ses capacités de combat. Selon lui, l'agressivité de Fernandes dans la récupération du ballon et son endurance font de lui l'un des joueurs les plus polyvalents du football moderne.

Dans les prochaines heures, Mateus Fernandes devrait passer la visite médicale au centre d'entraînement de Tottenham et signer un contrat officiel. Ce transfert témoigne des ambitions sérieuses du club londonien dans la course au titre et sur la scène européenne.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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