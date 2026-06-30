La jeune star de l'équipe nationale du Brésil, Endrick, s'est exprimé ouvertement sur ses projets d'avenir et sa relation avec Carlo Ancelotti après une participation réussie à la Coupe du Monde. L'attaquant, qui a contribué à la victoire lors d'un match crucial contre le Japon en phase de groupes, a déclaré être prêt à ouvrir un nouveau chapitre avec le Real Madrid. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Le fait qu'il soit resté sur le banc lors des premiers matchs du tournoi avait suscité divers mèmes et critiques sur les réseaux sociaux. Cependant, le joueur, qui a disputé l'intégralité de la seconde période contre le Japon, a souligné son plein soutien aux décisions de l'entraîneur. Selon le journal AS, Endrick considère les six derniers mois de sa carrière comme la période la plus importante de sa vie.

Succès en prêt et Coupe du Monde

Ayant passé la première moitié de la saison au Real Madrid avec peu de temps de jeu, Endrick avait été prêté au club de Lyon. Son parcours réussi en France lui a permis non seulement de montrer son potentiel, mais aussi d'intégrer l'équipe nationale pour la Coupe du Monde. Le joueur a exprimé sa gratitude envers la direction de Lyon pour la confiance accordée.

Au début de la compétition, des rumeurs circulaient sur un prétendu désaccord entre Endrick et Carlo Ancelotti. L'attaquant, absent lors du nul contre le Maroc et ayant joué très peu contre Haïti et l'Écosse, a mis fin à tous les doutes. Selon lui, Ancelotti est un spécialiste expérimenté qui place toujours les intérêts de l'équipe au-dessus des intérêts personnels.

La tactique d'Ancelotti et les projets d'avenir

"C'est un entraîneur fantastique et il sait très bien ce qu'il fait. Ancelotti prend la décision qui est la meilleure pour l'équipe, et non pour les supporters ou pour Endrick", a souligné le jeune attaquant. Les conseils de l'entraîneur sur la patience ont porté leurs fruits, et l'entrée d'Endrick lors du match contre le Japon a été décisive pour changer le cours de la rencontre.

Actuellement qualifié pour les quarts de finale avec l'équipe du Brésil, le joueur attend avec impatience son retour à Madrid après la compétition. C'est une excellente nouvelle pour les supporters du Real Madrid, car Endrick, fort de son expérience en prêt et mentalement endurci, devrait renforcer l'attaque du « Club Royal » la saison prochaine.

Pour rappel, le transfert d'Endrick et son processus d'adaptation à Madrid sont au centre de l'attention de la presse sportive européenne. Ses performances convaincantes avec la sélection nationale ont renforcé la confiance de la direction du Real Madrid à son égard.