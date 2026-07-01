Erling Haaland qualifie la Norvège pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026

Lors du match décisif de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 disputé à Dallas, aux États-Unis, l'équipe nationale de Norvège a battu la Côte d'Ivoire 2-1. Ce résultat a permis aux Scandinaves de se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition. Erling Haaland, véritable héros de la rencontre, a inscrit le but de la victoire en fin de match, assurant ainsi la qualification de son équipe. C'est ce que rapporte Goal.com. rapporte .

Bien que la première mi-temps ait été dominée par les Africains, c'est la Norvège qui a réussi à ouvrir le score. Une attaque initiée par Martin Odegaard a été poursuivie sur l'aile gauche par Nusa, qui a éliminé les défenseurs adverses avant de trouver le petit filet opposé. Selon Goal.com, après ce but, les Norvégiens ont eu plusieurs occasions d'accroître leur avance, mais Erling Haaland et Alexander Sorloth n'ont pas su concrétiser.

Amad Diallo et la réponse de la Côte d'Ivoire

En seconde période, l'ailier de Manchester United, Amad Diallo, entré en jeu pour la Côte d'Ivoire, a radicalement changé le rythme du match. Après avoir sauvé un ballon sur sa ligne, il a orchestré une superbe combinaison avec Nicolas Pépé pour rétablir l'équilibre. Diallo a effacé un défenseur dans la surface avant de marquer à bout portant.

Cependant, la Norvège et son buteur vedette Erling Haaland n'ont pas voulu abdiquer. À la 86e minute, sur un centre d'Oscar Bobb, Patrick Berg a remis le ballon dans l'axe et l'attaquant de Manchester City a inscrit le but victorieux, avec un brin de réussite. Ce but revêt une importance historique pour la Norvège, les propulsant en phase à élimination directe de la Coupe du Monde.

Dans les dernières secondes, Amad Diallo aurait pu égaliser sur coup franc, mais le gardien norvégien Orjan Nyland a fait preuve d'une grande maîtrise pour repousser le ballon. Ainsi, la Côte d'Ivoire quitte le tournoi, tandis que la Norvège poursuit son aventure.

Cette victoire est attendue comme le début d'une nouvelle ère pour le football norvégien. De retour en Coupe du Monde après une longue absence, l'équipe, menée par des stars comme Erling Haaland et Martin Odegaard, a prouvé qu'elle était prête à rivaliser avec les meilleurs lors des phases finales.