L'UEFA sanctionne des clubs anglais : Chelsea et Newcastle ont enfreint les règles financières

L'Union des associations de football européennes (UEFA) a annoncé des sanctions sévères contre plusieurs clubs de premier plan pour violation des règles de stabilité financière. Quatre représentants de la Premier League anglaise — Chelsea, Newcastle, Nottingham Forest et Aston Villa — ont été condamnés à de lourdes amendes pour avoir dépassé les limites fixées par l'organe de contrôle financier (CFCB). C'est ce que rapporte Goal.com.

Selon le rapport de l'UEFA, ces équipes ont été reconnues coupables d'avoir enfreint le seuil de 70 % relatif aux coûts de composition de l'effectif. Cette règle vise à limiter la part des salaires des joueurs et des frais de transfert par rapport aux revenus globaux des clubs. Les enquêtes ont été menées sur la base des rapports financiers soumis pour l'année civile 2025.

Accord spécial pour Newcastle et la Juventus

Les sanctions les plus lourdes ont frappé Newcastle et le club italien de la Juventus. Ces équipes ont signé un accord de règlement spécial de trois ans avec l'UEFA. Newcastle a été condamné à une amende totale de 10 millions d'euros pour avoir enfreint la règle des revenus du football. Parmi ceux-ci, 7 millions d'euros sont conditionnels ; le club pourrait ne pas avoir à les payer s'il respecte la discipline financière dans les années à venir.

Les clubs doivent régulariser totalement leur situation financière d'ici la saison 2028-29. Pendant cette période, ils resteront sous la surveillance de l'UEFA et devront améliorer leurs indicateurs chaque année. À défaut, les équipes risquent d'être exclues des compétitions européennes.

Le cas d'Aston Villa et de Chelsea

Aston Villa a subi la perte financière la plus importante — le club de Birmingham devra payer une amende totale de 22,5 millions d'euros. De plus, des restrictions sur l'enregistrement de nouveaux joueurs pour les compétitions de l'UEFA ont été imposées à ce club ainsi qu'au RC Strasbourg en France. Cela pourrait être un coup dur pour Aston Villa, car l'équipe participe actuellement à la Champions League.

Chelsea, quant à lui, s'en sort avec une amende relativement moindre de 3 millions d'euros. Les experts de l'UEFA ont noté que le club londonien et Aston Villa affichent une dynamique positive dans les derniers rapports. Par conséquent, une partie de leurs amendes a été jugée conditionnelle, et les sanctions seront allégées si les clubs continuent de réduire leurs dépenses jusqu'en 2026.

Globalement, la liste des clubs sanctionnés par l'UEFA est assez longue :

Aston Villa, Chelsea, Newcastle, Nottingham Forest (Angleterre)

OGC Nice, RC Strasbourg (France)

AEK Athens (Grèce)

ACF Fiorentina (Italie)

Fenerbahce SK (Turquie)

Ces sanctions témoignent d'un durcissement du système de fair-play financier dans le football européen. Désormais, les clubs doivent non seulement être actifs sur le marché des transferts, mais aussi contrôler strictement l'équilibre entre leurs revenus et leurs dépenses. Sinon, même les clubs les plus riches pourraient être privés de leur participation sur la scène internationale.