Le but marqué par Eldor Shomurodov, capitaine de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, contre la RD Congo a été reconnu comme le plus beau but de la Coupe du Monde.

À la 10e minute du match, l'attaquant expérimenté a été le premier à atteindre le ballon transmis dans la surface de réparation adverse. Malgré un angle très fermé, il a conclu l'action avec une grande maîtrise.

Shomurodov a battu le gardien d'une frappe subtile

Au lieu de frapper fort, Eldor Shomurodov a anticipé le mouvement du gardien adverse. L'attaquant a lobé le portier avec un coup de pied « parachute » pour envoyer le ballon au fond des filets.

Ce but a non seulement ouvert le score, mais est devenu l'un des épisodes les plus éclatants de l'équipe nationale d'Ouzbékistan lors de la Coupe du Monde.

La FIFA a hautement 평가é ce but, le décrivant comme un modèle de précision et de technique d'exécution.

« Ce but, calculé au centimètre près et parfaitement exécuté, a été le moment le plus marquant des débuts de l'Ouzbékistan en Coupe du Monde », a estimé la FIFA.

Même les buts des stars mondiales ont été surpassés

Le but de Shomurodov a été très apprécié par les supporters et les experts. La frappe du capitaine ouzbek a ultimately surpassé celles de stars du football mondial telles que Lionel Messi, Kylian Mbappé et Vinícius Júnior.

Ce résultat a prouvé une fois de plus qu'Eldor Shomurodov est non seulement le leader de l'équipe, mais aussi un attaquant capable d'agir avec un haut niveau de précision dans les moments décisifs.

Un moment inoubliable pour les débuts de l'Ouzbékistan

La première participation de l'équipe nationale d'Ouzbékistan à la Coupe du Monde revêt une importance historique. Le but de Shomurodov contre la RD Congo est devenu l'un des événements symboliques et les plus mémorables de ces débuts.

La frappe subtile du capitaine a apporté une immense joie aux supporters du football ouzbek et a illuminé la présence de l'équipe nationale sur la scène mondiale.

Il ne fait aucun doute que ce but d'Eldor Shomurodov restera pendant de longues années comme l'un des plus beaux et des plus importants buts de l'histoire du football ouzbek.