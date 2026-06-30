Nouveau smartphone style BlackBerry : le Clicks Communicator dévoile ses capacités

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Nouveau smartphone style BlackBerry : le Clicks Communicator dévoile ses capacités

Alors que les écrans tactiles dominent le marché des smartphones, un nouvel espoir est apparu pour les utilisateurs fidèles aux claviers physiques. La startup Clicks Technology a présenté une nouvelle vidéo de démonstration du smartphone Clicks Communicator, inspiré des appareils BlackBerry. Cet appareil est destiné non seulement aux nostalgiques, mais aussi aux professionnels travaillant intensivement avec du texte. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Présenté pour la première fois lors du salon CES de Las Vegas en janvier dernier, le Clicks Communicator vise à offrir du confort aux utilisateurs travaillant activement avec des e-mails et des messages. Selon TechCrunch, l'appareil est estimé à 499 dollars et combine les technologies modernes avec une interface classique à touches.

Spécifications techniques et innovations uniques

Le Clicks Communicator n'est pas qu'une simple copie d'un ancien BlackBerry, il intègre également une série d'innovations uniques. La fonction "Signal Light" située sur le côté de l'appareil permet aux utilisateurs d'identifier les messages provenant de contacts ou d'applications spécifiques grâce à différentes couleurs et signaux lumineux. Cela aide à ne manquer aucune notification importante sans avoir à regarder constamment l'écran.

Les capacités techniques de l'appareil sont également adaptées aux besoins des utilisateurs modernes. Il dispose d'une prise casque 3,5 mm, d'un emplacement pour carte SIM physique (en plus de l'eSIM), d'un port pour carte mémoire microSD extensible jusqu'à 2 TB et d'un bouton mécanique dédié pour activer le mode avion. De plus, les utilisateurs peuvent remplacer le panneau arrière du smartphone selon leurs préférences.

Désintoxication numérique et logiciel

Aujourd'hui, de nombreux utilisateurs tentent de se libérer de leur dépendance aux réseaux sociaux et aux jeux. Le Clicks Communicator peut être un choix pratique pour cette catégorie de personnes. Bien que l'appareil fonctionne sous Android, l'entreprise a introduit une interface minimaliste en partenariat avec Niagara Launcher. Cela permet de réduire les distractions et de se concentrer sur les outils de travail essentiels.

Dans la nouvelle vidéo publiée, l'entreprise a présenté le matériel de pré-production et le logiciel interne de l'appareil. Les experts soulignent que la sensation de frappe des touches est suffisamment tactile (clicky), offrant une expérience familière aux utilisateurs de BlackBerry. Les développeurs travaillent actuellement à optimiser davantage la pression des touches pour ceux qui privilégient la saisie rapide.

La livraison des smartphones Clicks Communicator aux clients est prévue à partir du quatrième trimestre de cette année. Dans les prochaines vidéos, l'entreprise promet de fournir des informations détaillées sur d'autres aspects uniques de l'appareil, notamment le Prompt Key, le Message Hub et les capacités du clavier tactile.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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