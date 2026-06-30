Le processus de mise en service de la première unité de la centrale nucléaire (CNPP) d'Akkuyu, le plus grand projet de Turquie vers l'indépendance énergétique, a atteint une étape décisive. Cette installation massive, construite par la corporation d'État russe Rosatom, devrait être pleinement opérationnelle en 2026. C'est ce qu'a annoncé Anton Dedusenko, président du conseil d'administration d'Akkuyu Nuclear JSC, lors du forum spécialisé NPPES à Istanbul. Selon Ixbt.com, l'information est rapportée.

Dans le cadre du projet, les travaux de construction de la première unité sont presque achevés. Les spécialistes chargent actuellement des assemblages simulateurs de chaleur dans le réacteur, une étape cruciale du processus technologique. Selon Ixbt.com, des tests hydrauliques à froid sont actuellement en cours dans le réacteur. Ces tests constituent une étape obligatoire pour confirmer que l'unité est prête à l'emploi.

Processus technologiques et plans futurs

Le chef de Rosatom, Aleksey Likhachev, avait précédemment indiqué que le lancement de la première unité était prévu pour l'automne de cette année. Cependant, compte tenu des tests approfondis et des mesures de sécurité, 2026 a été fixée comme l'année principale de mise en service. Anton Dedusenko a souligné que chaque étape réalisée dans la première unité ouvre la voie à la construction et à la mise en service des trois autres unités.

Le gouvernement turc vise à stabiliser les besoins électriques du pays en passant à l'énergie nucléaire. Le projet de la CNPP d'Akkuyu est équipé de réacteurs VVER de génération 3+, basés sur une conception russe, considérés comme l'une des technologies les plus sûres et les plus modernes au monde. Le projet prévoit la construction de quatre unités au total.

Puissance du projet et importance régionale

La puissance de chaque unité est de 1 200 MW. Une fois les quatre unités pleinement opérationnelles, la centrale devrait couvrir près de 10 % de la consommation totale d'électricité de la Turquie. Actuellement, l'entreprise a obtenu l'autorisation officielle de commencer les travaux de mise en service et de réglage de la deuxième unité.

Étant donné que l'énergie nucléaire est également un sujet pertinent pour l'Ouzbékistan, l'expérience de la Turquie est suivie de près par les experts régionaux. Le projet Akkuyu est un objet stratégique qui pourrait modifier la carte énergétique non seulement de la Turquie, mais de toute la région. Les spécialistes de Rosatom poursuivent les travaux en respectant toutes les normes de sécurité internationales.

En conclusion, 2026 ouvrira une nouvelle page dans l'histoire de la Turquie. La CNPP d'Akkuyu est non seulement un exploit technologique, mais aussi un projet écologique majeur contribuant à réduire les émissions de dioxyde de carbone dans la lutte contre le changement climatique. Des milliers d'ingénieurs et d'ouvriers travaillent jour et nuit sur le site de construction.