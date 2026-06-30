Etched, le concurrent de NVIDIA, devient une entreprise valorisée à 5 milliards de dollars

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Etched, le concurrent de NVIDIA, devient une entreprise valorisée à 5 milliards de dollars

La startup Etched, qui lutte contre l'hégémonie de NVIDIA sur le marché des puces AI, a fait rapport de ses nouveaux succès. L'entreprise a annoncé que ses premières puces produites par TSMC ont passé les tests avec succès et qu'elle a déjà constitué un portefeuille de commandes de 1 milliard de dollars. Cet indicateur prouve que le potentiel technologique de la jeune entreprise est hautement valorisé par les investisseurs et les grands clients. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Etched appelle ses produits des « frontier inference clusters ». Il ne s'agit pas seulement de puces, mais de systèmes complets comprenant des racks de serveurs spécialisés et des logiciels. L'entreprise promet que ces systèmes rendront le processus de réponse des modèles d'AI (inference) plus rapide, moins coûteux et plus efficace énergétiquement que ceux de ses concurrents. Actuellement, ces systèmes sont testés par les premiers clients.

Une approche révolutionnaire du processus d'inference

Dans le domaine de l'AI, l'« inference » est le processus par lequel un modèle génère une réponse après qu'un utilisateur a envoyé une requête. Actuellement, ce processus reste le coût et l'obstacle technique le plus important pour les entreprises d'AI. C'est parce qu'Etched s'est concentrée précisément sur la résolution de ce problème qu'elle a suscité un grand intérêt sur le marché. Les fondateurs de la startup, Gavin Uberti et Robert Vachen, ont quitté l'université Harvard pour fonder ce projet.

L'entreprise a clôturé en décembre un tour de table non divulgué de 500 millions de dollars, portant sa valorisation boursière à 5 milliards de dollars. À ce jour, le montant total des fonds levés s'élève à 800 millions de dollars. C'est un signe de confiance financière énorme pour les nouveaux acteurs sur un marché dominé par des géants comme NVIDIA.

Investisseurs renommés et conjoncture du marché

La liste des investisseurs d'Etched est également remarquable. Parmi eux figurent des « piliers » du monde de l'AI tels qu'Andrej Karpathy, Geoffrey Hinton et Fei-Fei Li, ainsi que les milliardaires Stanley Druckenmiller et Peter Thiel. Fait intéressant, en 2023, l'entreprise avait du mal à attirer des investisseurs et avait même frôlé la faillite. À l'époque, les investisseurs avaient davantage confiance dans les GPU universels que dans les puces spécialisées.

Aujourd'hui, la situation a complètement changé. Selon TechCrunch, d'autres fabricants de puces AI sont également au centre d'un grand intérêt. Par exemple, Cerebras a fait des débuts réussis en bourse, et Groq a récemment levé 650 millions de dollars. Même des géants technologiques comme Amazon, Google et Microsoft ont commencé à développer leurs propres puces.

Le fait qu'OpenAI ait annoncé sa première puce spécialisée en collaboration avec Broadcom montre à quel point la concurrence dans le secteur s'intensifie. Le succès de startups comme Etched indique que l'infrastructure de l'AI sera encore plus spécialisée et efficace à l'avenir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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