Anthropic présente Claude Sonnet 5 : les agents AI deviennent plus abordables

·84·Technologie
Anthropic présente Claude Sonnet 5 : les agents AI deviennent plus abordables

Anthropic, l'un des laboratoires leaders dans le domaine de l'intelligence artificielle, a officiellement annoncé son nouveau modèle Claude Sonnet 5. Bien que ce modèle soit le développement de milieu de gamme de l'entreprise, il impressionne par ses capacités d'agent et son niveau d'exécution autonome de tâches complexes. Désormais, les utilisateurs peuvent accéder à des fonctionnalités auparavant réservées aux modèles les plus coûteux et les plus volumineux à des prix nettement plus bas. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon les représentants d'Anthropic, Claude Sonnet 5 ne travaille pas seulement avec du texte, mais possède également la capacité de planifier, d'utiliser des outils tels que des navigateurs et des terminaux, et d'accomplir des tâches complexes sans intervention humaine. Ces caractéristiques d'« agent » sont en train de devenir un nouveau standard sur le marché actuel de l'AI. Dans cette direction, OpenAI est entrée en compétition avec son modèle GPT-5.6 Sol, et Google avec Gemini 3.5 Flash.

Équilibre entre haute performance et économie

L'avantage principal du modèle Claude Sonnet 5 réside dans le rapport entre son prix et sa performance. Selon les données fournies par Anthropic, le nouveau modèle affiche des résultats proches de son prédécesseur le plus puissant et le plus coûteux — Opus 4.8. Par exemple, dans des tests de codage, Sonnet 5 a enregistré un résultat de 63,2 %, tandis que l'indicateur d'Opus 4.8, de la catégorie supérieure, était de 69,2 %.

Il est à noter que dans certains benchmarks de traitement des connaissances, Sonnet 5 a même réussi à surpasser le modèle Opus 4.8. Cela permet aux développeurs et aux entreprises de réduire considérablement les coûts d'utilisation de services d'AI de haute qualité. L'entreprise propose différents modèles aux utilisateurs pour maintenir l'équilibre entre prix et qualité selon leurs besoins.

En ce qui concerne les prix, jusqu'au 31 août, le coût pour Claude Sonnet 5 est fixé à 2 dollars par million de tokens d'entrée (input) et 10 dollars pour les tokens de sortie (output). À partir de septembre, le prix des tokens d'entrée augmentera à 3 dollars. Malgré cela, ce tarif reste inférieur à celui de nombreux modèles professionnels d'OpenAI et de Google.

Capacité de prise de décision autonome

Un autre aspect distinctif du nouveau modèle est sa capacité d'auto-vérification. Selon les experts ayant participé aux tests, Claude Sonnet 5 ne s'arrête pas lors de l'exécution de tâches complexes comme les versions précédentes, mais révise indépendamment le résultat et corrige ses erreurs.

Pour les développeurs et les passionnés de technologie en Ouzbékistan, cette nouvelle pourrait populariser davantage l'utilisation des outils AI. En particulier pour les startups et les petits projets commerciaux, l'utilisation d'agents AI abordables mais puissants sera un facteur clé pour augmenter la productivité. À partir d'aujourd'hui, Claude Sonnet 5 est présenté comme le modèle principal pour tous les utilisateurs des tarifs gratuits et Pro.

AnthropicClaude Sonnet 5Intelligence ArtificielleTechnologieAgent AI
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Le prix de la PlayStation 6 pourrait être bien plus élevé que prévu : coût de revient proche de 1000 dollarsLe prix de la PlayStation 6 pourrait être bien plus élevé que prévu : coût de revient proche de 1000 dollarsAujourd'hui, 00:29Google présente Nano Banana 2 Lite, un modèle générant des images en quelques secondesGoogle présente Nano Banana 2 Lite, un modèle générant des images en quelques secondesAujourd'hui, 00:23Révolution énergétique : Realta Fusion obtient du courant direct via la fusion nucléaireRévolution énergétique : Realta Fusion obtient du courant direct via la fusion nucléaireAujourd'hui, 00:22Nouveau smartphone style BlackBerry : le Clicks Communicator dévoile ses capacitésNouveau smartphone style BlackBerry : le Clicks Communicator dévoile ses capacitésHier, 23:59Première centrale nucléaire de Turquie : date de mise en service du projet Akkuyu révéléePremière centrale nucléaire de Turquie : date de mise en service du projet Akkuyu révéléeHier, 23:58Etched, le concurrent de NVIDIA, devient une entreprise valorisée à 5 milliards de dollarsEtched, le concurrent de NVIDIA, devient une entreprise valorisée à 5 milliards de dollarsHier, 23:25
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
L'iPhone 18 Pro sera plus épais que prévu : Apple prévoit une révolution du système photo
L'iPhone 18 Pro sera plus épais que prévu : Apple prévoit une révolution du système photo
Les maquettes de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Pro Max montrées pour la première fois en vidéo en direct
Les maquettes de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Pro Max montrées pour la première fois en vidéo en direct