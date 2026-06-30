Anthropic présente Claude Sonnet 5 : les agents AI deviennent plus abordables

Anthropic, l'un des laboratoires leaders dans le domaine de l'intelligence artificielle, a officiellement annoncé son nouveau modèle Claude Sonnet 5. Bien que ce modèle soit le développement de milieu de gamme de l'entreprise, il impressionne par ses capacités d'agent et son niveau d'exécution autonome de tâches complexes. Désormais, les utilisateurs peuvent accéder à des fonctionnalités auparavant réservées aux modèles les plus coûteux et les plus volumineux à des prix nettement plus bas. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon les représentants d'Anthropic, Claude Sonnet 5 ne travaille pas seulement avec du texte, mais possède également la capacité de planifier, d'utiliser des outils tels que des navigateurs et des terminaux, et d'accomplir des tâches complexes sans intervention humaine. Ces caractéristiques d'« agent » sont en train de devenir un nouveau standard sur le marché actuel de l'AI. Dans cette direction, OpenAI est entrée en compétition avec son modèle GPT-5.6 Sol, et Google avec Gemini 3.5 Flash.

Équilibre entre haute performance et économie

L'avantage principal du modèle Claude Sonnet 5 réside dans le rapport entre son prix et sa performance. Selon les données fournies par Anthropic, le nouveau modèle affiche des résultats proches de son prédécesseur le plus puissant et le plus coûteux — Opus 4.8. Par exemple, dans des tests de codage, Sonnet 5 a enregistré un résultat de 63,2 %, tandis que l'indicateur d'Opus 4.8, de la catégorie supérieure, était de 69,2 %.

Il est à noter que dans certains benchmarks de traitement des connaissances, Sonnet 5 a même réussi à surpasser le modèle Opus 4.8. Cela permet aux développeurs et aux entreprises de réduire considérablement les coûts d'utilisation de services d'AI de haute qualité. L'entreprise propose différents modèles aux utilisateurs pour maintenir l'équilibre entre prix et qualité selon leurs besoins.

En ce qui concerne les prix, jusqu'au 31 août, le coût pour Claude Sonnet 5 est fixé à 2 dollars par million de tokens d'entrée (input) et 10 dollars pour les tokens de sortie (output). À partir de septembre, le prix des tokens d'entrée augmentera à 3 dollars. Malgré cela, ce tarif reste inférieur à celui de nombreux modèles professionnels d'OpenAI et de Google.

Capacité de prise de décision autonome

Un autre aspect distinctif du nouveau modèle est sa capacité d'auto-vérification. Selon les experts ayant participé aux tests, Claude Sonnet 5 ne s'arrête pas lors de l'exécution de tâches complexes comme les versions précédentes, mais révise indépendamment le résultat et corrige ses erreurs.

Pour les développeurs et les passionnés de technologie en Ouzbékistan, cette nouvelle pourrait populariser davantage l'utilisation des outils AI. En particulier pour les startups et les petits projets commerciaux, l'utilisation d'agents AI abordables mais puissants sera un facteur clé pour augmenter la productivité. À partir d'aujourd'hui, Claude Sonnet 5 est présenté comme le modèle principal pour tous les utilisateurs des tarifs gratuits et Pro.