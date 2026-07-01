Coupe du Monde 2026 : la Norvège élimine la Côte d'Ivoire et se qualifie pour les huitièmes

Dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, les équipes nationales de Norvège et de Côte d'Ivoire se sont affrontées. Au terme d'un match intense et disputé, les Scandinaves l'ont emporté 2-1, se qualifiant ainsi pour le tour suivant.

Antonio Nusa et Erling Haaland ont marqué pour la Norvège, tandis que Diallo a inscrit l'unique but de l'équipe africaine.

Nusa ouvre le score

Dès les premières minutes, les deux équipes ont fait preuve de prudence. La Côte d'Ivoire s'est appuyée sur sa puissance physique et des contre-attaques rapides, tandis que la Norvège a tenté de percer la défense adverse via la possession et un jeu positionnel.

À la 39e minute, les Européens ont concrétisé leur occasion. Antonio Nusa a ouvert le score d'une frappe précise, donnant l'avantage à la Norvège.

La première période s'est achevée sur un léger avantage pour les Scandinaves.

Diallo relance le suspense

En seconde période, la Côte d'Ivoire a intensifié ses offensives. L'équipe africaine a accentué la pression, créant plusieurs situations dangereuses aux abords de la surface de réparation adverse.

À la 74e minute, Diallo, entré en jeu, a égalisé. Son but a rendu la rencontre encore plus passionnante, laissant le sort du match ouvert jusqu'aux dernières minutes.

Haaland marque le but décisif

L'équipe de Norvège n'a pas cessé d'attaquer malgré l'égalisation. À la 86e minute, le leader scandinave Erling Haaland a fait parler sa qualité.

L'attaquant a fait preuve de sang-froid dans une situation cruciale pour inscrire le but de la victoire. Dans le temps restant, la Côte d'Ivoire a tenté d'égaliser à nouveau, mais la défense norvégienne a tenu bon.

Prochain adversaire : le Brésil

Ainsi, l'équipe nationale de Norvège accède aux huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Les Scandinaves affronteront désormais l'un des favoris du tournoi, le Brésil.

Ce match s'annonce comme un test très sérieux pour la Norvège. Des leaders comme Haaland, Odegaard et Nusa resteront les principaux espoirs de l'équipe face au Brésil.

Coupe du Monde 2026. 1/16 de finale

Côte d'Ivoire 1-2 Norvège

Buteurs : Diallo, 74 — Nusa, 39, Haaland, 86.

Côte d'Ivoire : Fofana, Konan, Kossounou, Duye, Agbadou, Kessie, Sangare, Ulay, Bonny, Diomande, Pepe.

Norvège : Nyuland, Ajer, Wolfe, Pedersen, Heggem, Berg, Berge, Odegaard, Sørlot, Haaland, Nusa.

La Norvège a montré du caractère dans ce match important. Désormais, le Brésil attend — un adversaire qui ne pardonne aucune erreur.