Ansu Fati quitte le FC Barcelone et reste à l'AS Monaco

Le FC Barcelone a officiellement annoncé le transfert définitif de l'ailier de 23 ans Ansu Fati à l'AS Monaco. Le club français a activé l'option d'achat stipulée dans le contrat de prêt du joueur.

Ainsi s'achève officiellement l'aventure au FC Barcelone de Fati, considéré comme l'un des talents les plus prometteurs de l'académie catalane.

L'AS Monaco a conclu un contrat à long terme avec Fati

Le club français a confirmé avoir signé un contrat avec Ansu Fati courant jusqu'en juin 2030. Le joueur devrait évoluer au sein de sa nouvelle équipe pendant encore quatre saisons.

Fati avait rejoint l'AS Monaco en prêt depuis le FC Barcelone à l'été 2025. Ses performances durant la saison ont poussé le club français à racheter définitivement ses droits de transfert.

L'ailier espagnol s'est relancé en France

La saison dernière, Ansu Fati a disputé 25 matchs avec l'AS Monaco en Ligue 1, marquant 11 buts. Il s'est distingué par sa vitesse à l'attaque, ses déplacements dans la surface et son efficacité devant le but.

Les performances réussies du joueur en France montrent qu'il est proche de retrouver son niveau antérieur après des dernières années marquées par les blessures et l'instabilité.

Il avait débuté avec de grands espoirs au FC Barcelone

Ansu Fati est issu de la célèbre académie La Masia du FC Barcelone. Il a fait ses débuts avec l'équipe première très jeune, battant plusieurs records de précocité dans l'histoire du club.

Il lui avait même été confié le numéro 10, laissé vacant par Lionel Messi. Cette décision témoignait de l'immense confiance placée par le club en le jeune attaquant.

Cependant, des blessures successives, de longs processus de récupération et la concurrence pour une place de titulaire ont empêché Fati de s'imposer durablement au FC Barcelone.

Un nouveau chapitre commence à l'AS Monaco

Sa première saison dans le championnat de France a permis à Fati de relancer sa carrière. Désormais, il ne sera plus un joueur prêté, mais un membre à part entière des plans de l'AS Monaco.

La direction du club est convaincue que le joueur de 23 ans n'a pas encore pleinement exploité son potentiel. Le contrat à long terme lui offre le temps nécessaire pour travailler sans pression et atteindre une stabilité.

Ansu Fati, arrivé avec d'énormes attentes au FC Barcelone, tente désormais de restaurer son nom en France. Sa prochaine saison à l'AS Monaco déterminera s'il peut revenir durablement au plus haut niveau.