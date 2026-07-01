Le FC Barcelone abandonne définitivement la piste Harry Kane : les raisons dévoilées

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Le FC Barcelone abandonne définitivement la piste Harry Kane : les raisons dévoilées

Le club espagnol du FC Barcelone a officiellement mis fin aux négociations concernant le transfert de l'attaquant du Bayern Munich, Harry Kane. Les Catalans considéraient depuis longtemps le buteur anglais comme un candidat idéal pour remplacer Robert Lewandowski, mais plusieurs facteurs sérieux ont empêché la réalisation de cet accord. C'est ce que rapporte Goal.com dans son rapport.

Selon le journal Marca, le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, a décidé de se concentrer sur d'autres options pour renforcer la ligne d'attaque de l'équipe. Combler le vide laissé par le départ de Robert Lewandowski reste une priorité pour le club, mais l'option Harry Kane est désormais totalement écartée.

Pourquoi le transfert n'a-t-il pas abouti ?

L'arrêt du transfert est principalement dû à la position du joueur lui-même. Harry Kane a fait savoir à la direction du FC Barcelone qu'il était pleinement satisfait de sa vie en Allemagne et qu'il n'avait aucune intention de quitter l'Allianz Arena. L'attaquant de 32 ans se prépare à entamer des négociations pour prolonger son contrat avec le Bayern.

Par ailleurs, la direction du Bayern n'a pas non plus l'intention de vendre sa star. Alors que Robert Lewandowski était entré en conflit avec le club pour rejoindre la Catalogne il y a quatre ans, Harry Kane ne souhaite pas suivre cette voie. Auteur d'un record de 61 buts toutes compétitions confondues lors de la saison 2025-26, l'attaquant reste la pièce maîtresse du projet munichois.

Nouvelle cible : Julián Álvarez

Désormais, le FC Barcelone concentre toute son attention sur l'attaquant de l'Atlético de Madrid, Julián Álvarez. Recruter l'international argentin ne sera pas une mince affaire, car le club madrilène ne souhaite pas vendre son buteur à un rival direct en championnat. Malgré cela, Deco prévoit de lancer une ultime offensive pour le champion du monde.

Si le transfert de Julián Álvarez échoue également, le FC Barcelone utilisera ses ressources internes pour maintenir sa stabilité financière. Le staff technique envisage de résoudre le problème en modifiant le rôle des joueurs actuels plutôt que d'acheter un nouvel attaquant. Les joueurs suivants pourraient occuper le poste d'avant-centre ou de « faux neuf » :

  • Dani Olmo
  • Ferran Torres
  • Lamine Yamal
Les dirigeants du club sont convaincus que ces joueurs polyvalents permettront de maintenir l'efficacité offensive. Cela permet au FC Barcelone d'éviter des achats risqués durant cette période économiquement difficile.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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