L'équipe de DeepMind qui a battu l'homme au poker gère désormais des milliards en bourse

D'anciens employés de DeepMind, l'un des centres de recherche les plus prestigieux en intelligence artificielle, ont entrepris de révolutionner les marchés financiers. Les auteurs de l'algorithme ayant autrefois vaincu des joueurs de poker professionnels appliquent désormais leur expertise aux bourses de valeurs. Leur startup, EquiLibre Technologies, fondée à Prague, a été valorisée à 500 millions de dollars après un tour de table de Series A. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans un article.

Selon TechCrunch, ce tour d'investissement a été mené par le fonds de capital-risque Creandum. Bien que le montant exact de l'investissement n'ait pas été divulgué, Cameron Sellers, représentant de Creandum, a confirmé qu'il s'agissait de l'investissement le plus important jamais réalisé dans un seul projet de l'histoire de la société. Cette situation prouve une fois de plus à quel point la similitude entre les algorithmes de jeu et le marché financier est élevée dans le monde technologique.

Du poker aux rues de Wall Street

Le facteur clé reliant le poker et la bourse est la méthode du « reinforcement learning » (apprentissage par renforcement). Ici, le modèle d'AI s'auto-entraîne en échange d'une récompense spécifique, à savoir le profit. Selon Martin Schmid, dirigeant d'EquiLibre Technologies, l'évaluation des résultats sur les marchés financiers est très simple : le montant d'argent généré par l'algorithme indique son efficacité.

Actuellement, l'entreprise effectue quotidiennement des opérations de trading se chiffrant en milliards de dollars au sein des indices NASDAQ et S&P 500, en collaboration avec la firme quantitative Tower Research Capital. Le plus fascinant est que, depuis sa création en 2022, ces algorithmes n'ont terminé aucun mois avec une perte. Ce résultat est considéré comme impressionnant, même pour les traders les plus expérimentés.

Les fondateurs de l'entreprise — Martin Schmid, Rudolf Kadlec et Matej Moravcik — ne viennent pas du secteur financier. Ils ont créé le programme DeepStack au sein du laboratoire DeepMind de Google. Ce programme a été la première AI au monde à battre des humains au poker Texas hold'em. Leur conseil consultatif comprend également le légendaire scientifique Rich Sutton, lauréat du prix Turing en 2024.

Prague — le nouveau centre de l'intelligence artificielle

Alors que de nombreux experts IT aspirent à rejoindre la Silicon Valley, l'équipe d'EquiLibre a décidé de retourner dans son pays d'origine, la République tchèque. Selon Schmid, travailler à Prague présente des avantages spécifiques. Il y a moins de rotation du personnel et les nouveaux projets « sensationnels » tous les deux mois ne distraient pas l'attention des spécialistes. L'équipe se compose actuellement de 25 personnes, dont la majorité sont des ingénieurs tchèques revenus de Google et d'autres géants technologiques.

EquiLibre prévoit de lancer prochainement l'un des plus grands clusters de calcul d'Europe centrale et orientale. Cela leur permettra d'effectuer des analyses de marché encore plus complexes. Auparavant, l'entreprise avait également attiré des investissements du fonds Credo, qui a soutenu des projets tels qu'ElevenLabs et UiPath.

Bien que l'automatisation ne soit pas nouvelle sur les marchés financiers, l'approche des anciens employés de DeepMind se distingue par sa précision et sa flexibilité. Si leurs algorithmes maintiennent leur taux de croissance actuel, ils créeront certainement une concurrence sérieuse pour les hedge funds traditionnels et les banques d'investissement. Une machine sans émotions, effectuant des milliers d'analyses par seconde, aura toujours une longueur d'avance sur le facteur humain.