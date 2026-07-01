Declan Rice optimiste quant aux chances de l'Angleterre lors des séances de tirs au but

Le milieu de terrain de l'équipe d'Angleterre, Declan Rice, s'est exprimé sur l'état psychologique de son équipe et sa préparation aux tirs au but avant la phase à élimination directe de la Coupe du Monde. Selon lui, l'effectif actuel est composé de certains des meilleurs tireurs de l'histoire du pays. Ce facteur devrait offrir un avantage crucial aux hommes de Thomas Tuchel lors des moments décisifs. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Avant le match du 1/16e de finale de la Coupe du Monde contre la RD Congo, Rice a souligné sa pleine confiance dans le talent de ses coéquipiers. La Fédération anglaise de football et le staff technique sont conscients qu'avec le format élargi du tournoi, la probabilité d'affronter au moins une séance de tirs au but est élevée. C'est pourquoi un accent particulier est mis sur cet aspect lors des entraînements.

Expérience et nouveaux spécialistes

Sous l'ère de Gareth Southgate, l'Angleterre a mis fin à sa traditionnelle « malchance » lors des tirs au but, remportant trois séances sur quatre. En particulier, la victoire contre la Colombie lors de la Coupe du Monde 2018 a eu une importance historique. Thomas Tuchel, souhaitant poursuivre cette tradition, a intégré à l'effectif des joueurs comme Ivan Toney, considéré comme un véritable spécialiste des penaltys.

Rice a souligné que l'équipe compte non seulement Harry Kane, mais aussi des tireurs froids comme Anthony Gordon, Bukayo Saka, Jude Bellingham et Marcus Rashford. « Je regarde ce groupe et je ne crois pas qu'il y ait jamais eu une meilleure génération de tireurs de penaltys dans l'histoire de l'Angleterre », a ajouté le milieu de terrain d'Arsenal.

Préparation mentale et croissance personnelle

En parlant de sa propre expérience des tirs au but, Declan Rice a admis avoir ressenti une forte nervosité et de l'anxiété par le passé. Cependant, son tir précis contre le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions lui a donné une grande confiance. Il a compris l'importance d'étudier les « jeux psychologiques » avec les gardiens et de rester calme dans le choix de la direction du tir.

Fait intéressant, Rice est très prudent concernant le capitaine Harry Kane. « Je ne peux pas aller voir Harry Kane pour lui donner des conseils sur les penaltys, car il est le meilleur au monde dans ce domaine. Le moral de tout le monde est bon, nous savons quoi faire sans même avoir besoin de parler. J'espère que nos gardiens nous aideront également en arrêtant quelques tirs », a déclaré le joueur.

Le chemin de l'équipe d'Angleterre en phase finale ne sera certainement pas facile, mais la confiance de l'équipe sur le point de penalty donne espoir aux supporters. Pour les passionnés de football, l'évolution de l'Angleterre dans ce domaine est intéressante, car l'équipe a quitté de grands tournois pendant des années précisément à cause des tirs au but.