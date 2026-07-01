Match France vs Suède : direct commenté

Les équipes nationales de France et de Suède s'affrontent lors des 1/16 de finale de la Coupe du Monde 2026. La rencontre débutera le 1er juillet à 02h00, heure de Tachkent.

Zamin.uz propose un direct commenté de ce match. Durant la rencontre, les buts, occasions dangereuses, tirs, cartons, remplacements et autres événements clés seront couverts en temps réel.

L'équipe de France débutera avec un schéma tactique en 4-2-3-1. Mike Maignan gardera les buts. La ligne défensive est composée de Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Lucas Digne.

Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot évolueront en tant que milieux défensifs. Ousmane Dembélé, Michael Olise et Bradley Barcola animeront l'attaque. Le capitaine Kylian Mbappé occupera la pointe.

Composition de départ de la France :

• Mike Maignan

• Jules Koundé

• Dayot Upamecano

• William Saliba

• Lucas Digne

• Aurélien Tchouaméni

• Adrien Rabiot

• Ousmane Dembélé

• Michael Olise

• Bradley Barcola

• Kylian Mbappé

L'équipe de Suède se présentera avec un 3-4-2-1. Jakob Widell-Zetterström est titulaire dans les buts. Victor Lindelöf et Gustaf Lagerbielke occuperont l'axe central de la défense.

Au milieu de terrain, O. Stru, Lucas Bergvall, Yasin Ayari et Daniel Svensson seront alignés. En attaque, Alexander Isak et Anthony Elanga soutiendront Viktor Gyökeres.

Composition de départ de la Suède :

• Jakob Widell-Zetterström

• Gabriel Gudmundsson

• Victor Lindelöf

• Gustaf Lagerbielke

• O. Stru

• Lucas Bergvall

• Yasin Ayari

• Daniel Svensson

• Alexander Isak

• Anthony Elanga

• Viktor Gyökeres

Le vainqueur se qualifiera pour le tour suivant de la Coupe du Monde. Suivez tous les moments forts du match via le Zamin.uz direct commenté sur le site.