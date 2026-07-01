Match France vs Suède : direct commenté

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Match France vs Suède : direct commenté

Les équipes nationales de France et de Suède s'affrontent lors des 1/16 de finale de la Coupe du Monde 2026. La rencontre débutera le 1er juillet à 02h00, heure de Tachkent.

Zamin.uz propose un direct commenté de ce match. Durant la rencontre, les buts, occasions dangereuses, tirs, cartons, remplacements et autres événements clés seront couverts en temps réel.

L'équipe de France débutera avec un schéma tactique en 4-2-3-1. Mike Maignan gardera les buts. La ligne défensive est composée de Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Lucas Digne.

Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot évolueront en tant que milieux défensifs. Ousmane Dembélé, Michael Olise et Bradley Barcola animeront l'attaque. Le capitaine Kylian Mbappé occupera la pointe.

Composition de départ de la France :

• Mike Maignan
• Jules Koundé
• Dayot Upamecano
• William Saliba
• Lucas Digne
• Aurélien Tchouaméni
• Adrien Rabiot
• Ousmane Dembélé
• Michael Olise
• Bradley Barcola
• Kylian Mbappé

L'équipe de Suède se présentera avec un 3-4-2-1. Jakob Widell-Zetterström est titulaire dans les buts. Victor Lindelöf et Gustaf Lagerbielke occuperont l'axe central de la défense.

Au milieu de terrain, O. Stru, Lucas Bergvall, Yasin Ayari et Daniel Svensson seront alignés. En attaque, Alexander Isak et Anthony Elanga soutiendront Viktor Gyökeres.

Composition de départ de la Suède :

• Jakob Widell-Zetterström
• Gabriel Gudmundsson
• Victor Lindelöf
• Gustaf Lagerbielke
• O. Stru
• Lucas Bergvall
• Yasin Ayari
• Daniel Svensson
• Alexander Isak
• Anthony Elanga
• Viktor Gyökeres

Le vainqueur se qualifiera pour le tour suivant de la Coupe du Monde. Suivez tous les moments forts du match via le Zamin.uz direct commenté sur le site.

En directEN DIRECT
14'
Faute ! Lucas Bergvall (Suède) est sanctionné pour avoir retenu son adversaire.
12'
Ousmane Dembélé (France) a tenté de dribbler son adversaire mais a envoyé le ballon en touche. Le ballon est sorti et la Suède a effectué un dégagement.
12'
Elliot Strood (Suède) a centré avec espoir, mais le ballon n'a atteint aucun attaquant. Le ballon est sorti et la France a effectué un dégagement.
8'
Yasin Ayari (Suède) a commis une faute et Danny McKellar a sifflé l'infraction.
6'
Michael Olise (France) a adressé un long centre à Bradley Barcola, mais Jacob Widell Zetterström est sorti et s'est emparé du ballon.
5'
Superbe défense. Ousmane Dembélé (France) a tenté de trouver Kylian Mbappé dans la surface, mais la passe a été interceptée.
10'
La France construit son jeu avec de belles passes et des mouvements — ils utilisent des passes courtes pour créer une nouvelle opportunité d'attaque.
5'
Michael Olise (France) a tenté un coup franc lointain, mais le défenseur a réussi à dégager le ballon.
4'
L'arbitre Danny McKellar a sifflé immédiatement une faute de Yasin Ayari (Suède). Coup franc pour la France. Voyons ce qu'ils vont en tirer.
3'
Alexander Isak (Suède) a parfaitement contrôlé un ballon difficile à l'entrée de la surface et a décoché une frappe puissante au centre, mais le gardien a réussi à détourner le tir.
2'
Lucas Digne (France) a lancé Kylian Mbappé ; l'attaquant a bien contrôlé le ballon, mais n'a pas réussi à passer les défenseurs et l'a perdu. Touche pour la Suède.
1'
L'arbitre lance le match ! La rencontre France — Suède commence au MetLife Stadium. La Suède a le premier ballon.
FranceSuèdeKylian MbappéViktor GyökeresAlexander Isak
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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