L'agent AI OpenClaw est désormais disponible sur Android et iOS

L'agent open source OpenClaw, qui a fait sensation dans le monde de l'intelligence artificielle, est désormais accessible aux utilisateurs d'appareils mobiles. Ce système automatisé, qui a captivé le web au début de l'année, a été officiellement lancé sous forme d'application pour les plateformes iOS et Android. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon la page X (anciennement Twitter) du projet OpenClaw, les utilisateurs peuvent désormais connecter leurs smartphones au service OpenClaw Gateway. Il s'agit d'une couche de routage spécialisée qui relie les requêtes des utilisateurs aux agents AI et aux outils nécessaires à l'exécution de tâches spécifiques. Cela permet de gérer des processus technologiques complexes directement depuis un appareil mobile.

Le principal avantage de cette application est que, si les agents sont correctement programmés, ils peuvent devenir des assistants très utiles pour les tâches quotidiennes. Les utilisateurs d'OpenClaw testent actuellement le système dans divers domaines, allant de l'écriture de code à la planification des menus hebdomadaires. Cependant, certains utilisateurs ont noté que les résultats ne sont pas toujours aussi parfaits qu'espéré.

Aperçu du projet MoltBook et de l'histoire d'OpenClaw

Le projet OpenClaw a gagné en popularité au début de l'année avec le lancement du réseau social MoltBook. Cette plateforme a attiré l'attention car elle semblait être entièrement gérée par des agents AI. En février, l'intérêt pour le projet a encore augmenté lorsque le créateur d'OpenClaw, Peter Steinberger, a annoncé avoir rejoint l'équipe d'OpenAI.

Cependant, des chercheurs ont plus tard découvert que certains agents du projet MoltBook étaient en réalité contrôlés par des humains. Cela a servi de stratégie marketing pour OpenClaw, démontrant à quoi pourrait ressembler un avenir basé sur les agents. Bien que des questions sur la fiabilité du projet aient surgi, cela a donné une impulsion majeure à la popularisation des agents AI.

Aujourd'hui, les agents AI deviennent une partie intégrante du paysage technologique. Ils sont intégrés chaque jour dans davantage de domaines, y compris les écosystèmes mobiles. Le lancement de l'application OpenClaw pour Android et iOS offre aux utilisateurs un accès plus large et plus pratique aux capacités de l'AI.