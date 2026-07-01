Les négociations entre Vinicius Junior et le Real Madrid dans l'impasse

La prolongation de contrat entre le Real Madrid et sa star brésilienne Vinicius Junior a pris une tournure inattendue. Bien que les deux parties expriment leur désir de poursuivre leur collaboration, les négociations officielles sur un nouvel accord sont au point mort. Cette situation alimente diverses rumeurs sur l'avenir du joueur, rapporte Goal.com indique .

Selon les informations publiées par Marca, la direction du Real Madrid et les représentants du joueur ont convenu de reporter les discussions officielles jusqu'à la fin de la Coupe du Monde 2026. Le club ne souhaite pas perturber l'attaquant, qui se prépare pour ce tournoi majeur avec l'équipe nationale du Brésil, par une pression excessive ou des négociations distrayantes. Cependant, cette décision pourrait être risquée pour le club, car dans six mois, Vinicius sera libre de signer des accords préliminaires avec d'autres équipes.

Pourquoi l'option Chelsea a-t-elle été rejetée ?

Auparavant, Chelsea, club de Premier League, était considéré comme l'un des principaux prétendants à la signature de Vinicius Junior. Mais selon les dernières informations, l'option d'un transfert vers le club londonien a été totalement écartée. La raison principale serait la relation tendue entre le nouvel entraîneur Xabi Alonso, arrivé à Stamford Bridge, et le joueur brésilien.

Il s'avère qu'Alonso et Vinicius n'ont pas réussi à s'entendre durant leur courte période commune à Madrid. En particulier, une tension survenue lors d'un remplacement durant un Clasico au Bernabéu a conduit à une dégradation totale de leurs relations. Pour cette raison, Chelsea, sous la direction de Xabi Alonso, a renoncé à recruter la star brésilienne.

Un autre obstacle sérieux dans le dossier du contrat concerne les exigences financières. Vinicius, qui perçoit actuellement un salaire d'environ 20 millions d'euros par saison, demande à porter ce montant à 30 millions d'euros, conformément à son statut. Bien que le président du Real Madrid, Florentino Pérez, affirme publiquement vouloir conserver le joueur, le club ne serait pas prêt à payer un salaire aussi élevé.

Curieusement, il n'existe actuellement aucune offre concrète d'autres grands clubs européens pour Vinicius Junior. Les offres astronomiques provenant des clubs d'Arabie Saoudite au début de la saison ont également progressivement diminué. Les experts supposent qu'il pourrait s'agir d'une manœuvre tactique utilisée par les agents du joueur pour améliorer les conditions du contrat.

Actuellement, le joueur concentre toute son attention sur l'équipe nationale du Brésil. Il démontre sa grande forme en ayant enregistré trois buts et deux passes décisives lors des trois matchs de la phase de groupes. Vinicius souligne que s'il remporte la Coupe du Monde et marque plusieurs buts décisifs, sa position sur le marché des transferts et à la table des négociations changera radicalement.